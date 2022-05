Sono state venduti quasi tutti gli appartamenti del nuovo "Bosco verticale"

Sono stati venduti quasi tutti gli appartenenti di Bosco Navigli, il nuovo "Bosco verticale" di Milano progettato da Stefano Boeri architetti e Arassociati. I lavori stanno procedendo secondo il programma e nelle prossime settimane, inoltre, dovrebbero partire i lavori di riqualificazione delle aree adiacenti al palazzo.

Le opere di urbanizzazione comprendono il rifacimento di via San Cristoforo dall’angolo con viale Cassala fino al sagrato della chiesa e la riqualificazione dell’asse di viale Troya in percorso ciclopedonale, in continuità con quello dell’Alzaia Naviglio Grande. A ciò si aggiungerà anche la realizzazione di due piazzette pavimentate, caratterizzate da aiuole e alberature.

Inoltre, è confermato lo spostamento entro la fine del 2023 del centro di raccolta differenziata di Piazzale delle Milizie, trasformando l’area in verde pubblico che verrà successivamente inglobato nel parco lineare "binario berde", futuro collegamento tra gli scali ferroviari di Porta Genova e San Cristoforo. Il progetto di riqualificazione del verde è firmato da AG&P greenscape.

Restano pochi appartamenti in vendita. "I tempi medi di chiusura delle trattative sono stati di 8 giorni, con un record di vendite nei primi trenta giorni che ha superato il 70% delle unità abitative previste", ha spiegato Stefania Quattrini, co-founder di Oneshot real estate solutions. Le prime abitazioni saranno consegnate entro le fine del 2024.