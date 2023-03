Le case a Milano continuano ad aumentare. Quelle nuove costano 6mila euro al mq

Crescono ancora i prezzi delle case a Milano: nel 2022, da un semestre all'altro, hanno segnato un aumento del +3%, mentre è boom rispetto alle quotazioni del 2020: +20%. Il tetto di 6mila euro al metro quadrato, per le abitazioni nuove, è stato sfondato, mentre le case più vecchie si attestano su una media di poco più di 3.800 euro e gli immobili recenti sono venduti a 4.900 euro. Emerge dalla rilevazione effettuata da Fimaa Milano, Lodi e Monza, ovvero l'associazione degli agenti immobiliari di Confcommercio. Nel contempo sono leggermente diminuite le compravendite, da 6.125 a 5.815 nel giro di un anno (terzo trimestre 2022 su stesso periodo 2021).

Se 6mila euro è la media al metro quadrato per le case di nuova costruzione, secondo Marco Zanardi, consigliere Fimaa, "trovare case di nuova edificazione a meno di 4.500 euro è impossibile". La loro domanda è alta per i servizi innovativi come gli spazi per i giochi dei bambini, la conciergerie, il coworking e naturalmente l'attenzione all'ambiente. Ma cresce anche la domanda di abitazioni nella zona est di Milano, con valori in crescita oltre la media cittadina. E cresce anche la domanda di alloggi in locazione, perché nel frattempo in università si è tornati alle lezioni in presenza e lo smart working è diminuito. E infatti i canoni di locazione crescono del 13% per i monolocali e del 10% per i bilocali all'interno della Cerchia dei Bastioni, ma addirittura del 17% per i bilocali in periferia.

Nella Città metropolitana, invece, le compravendite sono leggermente aumentate e le quotazioni appaiono più stabili, con variazioni poco sopra l'1%. In media (ma il dato varia molto, ovviamente, da Comune a Comune), le case nuove costano 2.100 euro al metro quadrato, quelle recenti ma non nuove 1.500 euro e quelle più vecchie poco più di mille euro al metro quadrato.