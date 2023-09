I Comuni vicino a Milano dove le case costano di meno (e di più)

Le case a Milano costano molto, per sempre più acquirenti potenziali costano troppo. E così sempre più persone volgono lo sguardo all'hinterland e al resto della Città metropolitana. È testimoniato anche dall'incremento dei residenti, a partire dal 2019, che fa da contraltare alla diminuzione (del 3%) che ha interessato, in 4 anni, il capoluogo.

La città in cui si cerca maggiormente casa, escluso il Comune di Milano, è Sesto San Giovanni, e fuori dal capoluogo i trilocali in vendita costano mediamente il 58% in meno rispetto al capoluogo (dove il prezzo medio è di 503.618 euro): lo rivela uno studio di Casa.it relativo ai primi 8 mesi del 2023 (per le ricerche) e, per il prezzo dei trilocali, ai dati di settembre del 2023. Anche se, in realtà, in tutta la Città metropolitana il taglio più ricercato è il bilocale.

I più cercati

Il "podio" delle ricerche di case va a Sesto San Giovanni, Legnano e Cinisello Balsamo, che sono anche tra i Comuni più popolosi della Città metropolitana (il secondo, il quarto e il terzo). Seguono Rho, Abbiategrasso e Cologno Monzese, rispettivamente quinto, 15esimo e settimo per popolazione. Chiudono la top ten Paderno Dugnano, Bollate, Corsico e Parabiago che, nella classifica per residenti, si piazzano al sesto, 11esimo, 14esimo e 17esimo posto per popolazione.

Tra i Comuni della top ten di ricerca, è sempre Sesto San Giovanni quello più caro, con un prezzo medio di un trilocale di 264.093 euro: sensibilmente di meno rispetto al capoluogo. Segue Paderno Dugnano con 231.274 euro. Sotto i 200mila euro, tra questi dieci Comuni, Legnano (188.334 euro), Abbiategrasso (176.192 euro) e Parabiago (183.554 euro).

I più costosi

Ma quali sono i Comuni del Milanese più economici e più costosi per comprare un trilocale? Assago guida la classifica con una media di oltre 390mila euro. Seguono Basiglio (più di 355mila euro) e Cernusco sul Naviglio (quasi 340mila euro). Sopra i 300mila euro anche Segrate e Cormano, appena sotto la soglia Buccinasco e Settimo Milanese. Troviamo poi San Donato Milanese, Cassina de' Pecchi e Vimodrone: quest'ultimo chiude la classifica dei 10 Comuni più cari con 280.578 euro.

I più economici

I 10 Comuni più economici sono tutti sotto i 130mila euro per un trilocale. Si spende meno a Calvignasco (75mila euro) e a San Colombano al Lambro (84mila euro). Sopra i 100mila euro Buscate, Turbigo, Besate, Castano Primo, Boffalora Sopra Ticino, Casarile, Ozzero e Bernate Ticino, quest'ultimo con 129mila euro di prezzo medio.

Gli appartamenti più ricercati, infine, sono i bilocali, non solo nel capoluogo ma anche in tutto il territorio circostante, con metratura preferita tra i 50 e i 100 metri quadrati. Al secondo posto la metratura fino a 150 metri quadrati. Mentre la fascia di prezzo più cercata è quella tra 100mila e 200mila euro.