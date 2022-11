Crescono i prezzi delle case a Milano: i quartieri più richiesti

I prezzi delle case a Milano crescono. E la 'corsa' è più rapida che nel resto d'Italia. I prezzi hanno segnato un +4% nel primo semestre del 2022 rispetto al secondo semestre del 2021, secondo l'osservatorio immobiliare di Tecnocasa. Più stabili le quotazioni in centro, dove la crescita è dell'1,5%. Tra le aree più ricercate, l'osservatorio segnala la zona di Moscova-Solferino (con prezzi oltre i 10mila euro al metro quadrato) e Monti-Pagano, soprattutto per gli appartamenti più grandi, ma anche le tradizionali zone della movida come Brera e corso Como.

Un vero e proprio 'boom' in pochi mesi è però quello che si registra a San Siro e QT8, con un +10,7% dal secondo semestre del 2021 al primo del 2022. A QT8, in particolare, i prezzi arrivano ormai a 5mila euro al metri quadrato: si tratta di una delle zone più richieste di Milano, attualmente, anche per la caratteristica di quartiere molto verde. Richiesta anche la zona di San Siro, tra piazzale Brescia e piazzale Lotto, con prezzi fino a 4mila euro al metro quadrato.

Tra viale Corsica e corso Lodi, l'aumento è del 7%. Secondo l'osservatorio, è grazie soprattutto agli interventi programmati di Scalo Romana, agli altri progetti di riqualificazione (come l'ex macello di viale Molise) e all'arrivo della M4. Salgono i prezzi anche nelle aree più periferiche della zona, come Forlanini (ancora per la M4) e Ungheria, che gode della relativa vicinanza col quartiere Santa Giulia, dove sorgerà tra l'altro il Pala Italia in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. In viale Molise, vicino all'ex macello che verrà rigenerato, si trovano case ex popolari a 3mila euro al metro quadrato.

Cresce del 6,4% l'area tra i Navigli e viale Famagosta, soprattutto per gli aumenti segnalati tra via Ripamonti e via Spadolini. In quest'ultima via, secondo l'osservatorio, si arriva anche a 7mila euro al metro quadrato, per via della vicinanza dello Ied, dello Ieo e della Bocconi. E cresce del 3,9% l'area tra Bovisa e corso Sempione, con diversi quartieri in particolare 'fermento', tra cui la zona di via Lancetti (meno di 4mila euro al metro quadrato), considerata da alcuni una buona alternativa all'Isola. Domanda elevata anche al Portello, dove sorgerà la nuova sede del consolato americano.

Crescita sotto il 3% per le zone Vercelli-Lorenteggio (in particolare, i prezzi diminuiscono anziché crescere in zona Frattini-Lorenteggio, nonostante anche qui stia per arrivare la M4) e Città Studi-Indipendenza, E anche nell'area tra viale Fulvio Testi, via Melchiorre Gioia e la Stazione Centrale, grazie soprattutto alla crescita in zona Bicocca.

Il 'boom' di Fiera-San Siro

Riguardo all'andamento pluriennale dei prezzi, fatto 100 il valore del 2012, il valore di Milano nel primo semestre del 2022 è 119,3, menntre nel secondo semestre del 2021 era 114,7. Nel resto delle grandi città italiane, invece, il valore nel primo semestre del 2022 è 81,1, mentre nel secondo semestre del 2021 era 79,7. A Milano, dal 2017 al 2022, i prezzi delle case sono aumentati del 43,2%, con crescita maggiore in periferia (sfiorando il +50%). L'area in assoluto più in crescita negli ultimi cinque anni è quella di Fiera-San Siro con +59%.