Nelle periferie di Milano aumentano i prezzi delle case

Sulla scia di un andamento pandemico che parebbe sempre più roseo anche il mercato immobiliare di Milano reagisce positivamente. E in particolare a riscattarsi sono le case dei quartieri periferici, il cui valore sta via via aumentando. A dirlo una rilevazione presentata il 22 ottobre in Camera di commercio.

È infatti un mercato immobiliare dinamico quello che emerge dalla relazione redatta dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Fimaa Milano Lodi Monza Brianza, Assimpredil Ance Milano Lodi Monza e Brianza, Fiaip Lombardia, Anama Milano, Isivi Milano, Ordine dei Geometri della provincia di Milano. Alcune zone della città, in particolare, hanno visto i prezzi degli immobili aumentare anche sensibilmente.

I quartieri dove il prezzo delle case è aumentato di più

Tra i quartieri che crescono di più in città, al primo posto si trovano i quartieri Pacini - Ponzio che segnano un incremento del 10,90% con quotazioni a 4.325 euro al metro quadro. Bene vanno anche Ripamonti e Vigentino, con incrementi del 7,86% a quota 3.775 euro al metro quadro. Gallaratese e Trenno, invece, valgono 2.950 euro al metro quadro con aumento del 7,27%; oltre al 6% le crescite anche per Axum, San Carlo, Gioia, Baiamonti, Lagosta, stazione Garibaldi.

Comprare una casa nuova in città costa in media 5.798 euro al mq, con una variazione positiva di +1,54% in un anno. La media in centro è di 10.141 euro al mq rispetto a 10.228 euro al mq del 2020, segnando una leggera flessione -0,85%. Nella zona nord, i prezzi passano da 4.335 euro al mq a 4.464 €/mq, +2,976%. Nel quadrante est si ha la variazione più significativa, con quotazioni che crescono a +3,07%. Mentre nella zona ovest si passa da 5.177 euro al mq a 5.307 euro al mq, +2,51%. In crescita anche la zona sud, da 4.104 euro al mq a 4.229 euro al mq, con un incremento dei prezzi pari a +3,04%.

Gli effetti della pandemia sul mercato immobiliare

"Serve ripensare il rapporto tra centro e periferia", ha commentato Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Mentre per Gabriele Bisio, vicepresidente Assimpredil Ance Edilizia, Promozione Immobiliare e Territorio "i valori immobiliari hanno retto le conseguenze negative della pandemia". Flavio Bassanini, vice Presidente Fimaa Milano Lodi Monza Brianza, nota invece come "nell'area metropolitana con la pandemia cresce la richiesta di spazi esterni, siano balconi, terrazze o meglio ancora giardini".