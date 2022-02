Così il superbonus sta facendo aumentare i prezzi delle case a Milano

Ponteggi quasi introvabili, stesso discorso per manodopera e materie prime (il cui prezzo è schizzato alle stelle tra emergenza sanitaria e crisi dei container). Listini alle stelle con computi due-tre volte maggiori rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Ma nonostante tutto la riqualificazione energetica di un edificio - se a costo zero attraverso il superbonus, misura che ha rilanciato il mercato dei cantieri, altrimenti inchiodato - resta ancora un affare con conseguenze dirette dirette sul valore dell’immobile. Soprattutto a Milano.

Secondo un'indagine di Maiora Solutions, startup specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per aziende di diversi settori, il salto di classe energetica determinerebbe un incremento dei prezzi di vendita al metro quadro delle case. In ogni quartiere della città.

"Abbiamo riscontrato una correlazione positiva tra la classe energetica dell’immobile e il suo prezzo di vendita al metro quadro – commenta Andrea Torassa, fondatore della società –. A Milano dove la maggioranza delle abitazioni dispone di una classe energetica molto bassa, esistono significative opportunità di aumento del valore degli immobili, a seguito degli interventi migliorativi previsti dal Superbonus 110%: in quartieri come Corvetto e Regoredo l’incremento medio del prezzo raggiunge addirittura il 35%, ma crescite sostanziali le riscontriamo ovunque in città; dal Centro alle aree più periferiche si tratta di aumenti di valore che spesso raggiungono la doppia cifra".

Secondo l'indagine, nel 2021, il 55% delle abitazioni in vendita a Milano apparteneva alla classe energetica meno performante, la G, mentre solo il 10% degli immobili poteva vantare una classe B o A. Il prezzo di vendita al metro quadro, da gennaio a dicembre 2021, aggregando tutte le classi energetiche, è stato pari a 4.600 euro. In media, gli immobili delle classi energetiche superiori alla G sono stati venduti con un incremento di prezzo al mq compreso tra il +2% e il +26%, rispetto al prezzo degli immobili venduti nella classe energetica meno performante.

Un edificio che ha fatto il doppio salto di classe al Corvetto può valere il 35% in più; al Portello, invece, il valore può aumentare del 18%, anche nella zona Biccocca-Niguarda si registrano aumenti significativi (17%). Una casa del centro Milano, se soggetta a interventi di riqualificazione energetica, può aumentare il proprio valore fino al 12%. I quartieri meno rivalutabili, secondo il dossier statistico-immobiliare di Maiora solutions, sono Navigli-Bocconi, Udine-Lambrate e Famagosta-Barona, che si fermano a un aumento di prezzo attorno all’1 per cento.

L'aumento dei prezzi delle case che hanno fatto il salto di classe energetica

Quartiere Classe energetica media Incremento del prezzo di 2 classi superiori Arco della Pace, Arena, Pagano F 8% Centro F 12% Amendola - Buonarroti - City Life E 15% Centrale, Repubblica F 7% Ghisolfa Cenisio F 6% Loreto, Buenos Aires F 10% Lotto, Fiera, Portello F 18% Navigli, Bocconi F 1% Porta Venezia, Indipendenza F 10% Sempione E 4% Bande Nere, Inganni F 11% Bicocca, Niguarda F 17% Città Studi, Susa F 8% Corvetto, Rogoredo F 35% Famagosta, Barona F 1% Forlanini F 12% Maggiolina, Istria, Zara F 4% Pasteur, Rovereto F 14% Porta Vittoria, Lodi F 5% San Siro, Trenno F 14% Udine, Lambrate F 1%

Tabella - Dati forniti da Maiora Solutions