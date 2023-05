Casa: per comprare un bilocale a Milano serve un reddito di 4mila euro

Per comprare un bilocale a Milano occorre un reddito disponibile di oltre 4mila euro al mese. È uno dei risultati dello studio aggiornato di Tecnocasa sul mercato immobiliare nelle grandi città italiane, sulla base dei prezzi e tassi d'interesse di aprile 2023. L'ipotesi è una copertura dell'80% del valore dell'immobile con un mutuo di 25 anni.

Naturalmente vi sono differenze tra le varie città. Milano è quella che sta peggio (dal punto di vista dell'acquirente), poiché il prezzo medio al metro quadrato è di 4.263 euro. Questo si traduce in una rata da 1.282 euro al mese per un bilocale di 65 metri quadrati, e quindi in un reddito disponibile di 4.272 euro. A luglio del 2021, la rata era di 890 euro: praticamente 300 euro in meno. Per un trilocale di 85 metri quadrati, sempre a Milano, la rata sale a 1.524 euro e quindi è richiesto un reddito disponibile di 5.079 euro.

L'aumento delle rate (e quindi del minimo reddito) è comune alle altre città esaminate, ma con proporzioni e valori assoluti inferiori rispetto al capoluogo lombardo. Per esempio, a Roma in media "bastano" 893 euro al mese di rata per un bilocale e 1.061 euro al mese per un trilocale, comunque in aumento da luglio 2021. Più o meno le stesse cifre a Firenze (871 euro di rata per il bilocale, 1.035 per il trilocale).

Tra le grandi città, la più economica continua a essere Genova. Il bilocale costa 1.123 euro al metro quadrato (in media), e ciò si traduce in una rata di 338 euro al mese, con la richiesta di un reddito disponibile di 1.125 euro.