Stanze a 1.000 euro al campus di Scalo Romana, la protesta delle associazioni

Polemiche a Milano dopo la rivelazione che il nuovo campus universitario dello Scalo Romana, a cui verrà riconvertito il villaggio olimpico dopo le Olimpiadi del 2026, costerà tantissimo: 1.000 euro per una camera singola, 740 euro per una doppia condivisa. Il villaggio sarà gestito da Coima, che lo sta realizzando.

Diverse associazioni ecologiste e di sinistra parlano di "volumetrie in centro città" concesse a Coima "con un consumo di suolo di 40mila metri quadrati" per "costruire un villaggio olimpico che dovrebbe ospitare 1.400 atleti olimpici e paralimpici" e sottolineano che la convenzione firmata era basata sulla promessa di essere "riconvertito in studentato per un aiuto al diritto allo studio e per avere nuovi spazi a prezzi bassi per gli studenti".

Ma le cifre emerse fotografano tutt'altra realtà: "mini alloggi che vanno da 740 euro per un posto in una stanza doppia a 1.000 euro per una singola con una gestione diretta da parte di Coima assicurata per 30 anni". "Se la notizia fosse confermata - scrivono le associazioni -, ci chiediamo con che coraggio Coima ha presentato un piano per compensare i circa 40 milioni di extra costi alle autorità competenti (i Ministeri, il Comune e la Regione) dopo che a marzo Cassa Depositi e Prestiti ha investito altri 50 milioni di euro nell’operazione immobiliare". Cdp era infatti entrata nel fondo del villaggio olimpico investendo denaro.

Parlando di "presa in giro da parte dell'assessorato alla casa" e di "schiaffo al diritto allo studio degli studenti fuori sede", i comitati e le associazioni si augurano che "la convenzione venga immediatamente rivista a favore del diritto allo studio con affitti sostenibili per gli universitari".