Affitti folli per la Design Week: a Milano quasi 4mila euro per una settimana

La Design Week a Milano fa crescere il prezzo degli affitti brevi vertiginosamente. Ad affermarlo i dati di una ricerca condotta da Abitare Co. proprio sul tema. Se si confronta il canone medio settimanale per un appartamento in un periodo senza alcun evento internazionale in città con lo stesso, ma durante la settimana del design il prezzo è più che triplicato. Parlando di numeri, precisamente un affitto breve medio di norma costa circa 1.200 euro a settimana. Durante la Design Week sale a 3.855 euro.

Dati che non sono nuovi, ma che segnano un incremento anche rispetto agli anni passati. Infatti, già nel 2023 la differenza era evidente, ma comunque inferiore di oltre il 5% rispetto ai numeri del 2024. Picchi in alcuni punti della città: una settimana in Moscova durante la settimana del design arriva a costare anche 7.300 euro.

Non solo Milano. Con hotel, B&B e camere d'ogni genere prese d'assalto in questo periodo dell'anno, i turisti ripiegano anche sulla periferia. Monza, per esempio, dove l'aumento dei canoni settimanali è del 289% superando Milano. A Rho l'incremento è del 255% con una media di 2.310 euro a settimana. A Sesto San Giovanni, invece, i prezzi salgono del 213% e a San Donato del 207%.