In quasi tutti i distributori di Milano la benzina costa meno di 2 euro al litro

In quasi tutti i distributori di Milano benzina e gasolio vengono venduti a meno di 2 euro al litro. Tutto merito del taglio delle accise deciso dal governo ed entrato in vigore nelle scorse ore. Le prime drastiche riduzione del prezzo dei carburanti sono avvenute nel pomeriggio di martedì 22 marzo quando Eni, Ip, Q8 e Tamoil hanno tagliato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di 30,5 centesimi al litro (25 di accisa cui si aggiungono altri 5,5 di Iva sull'accisa), l'onda si è poi propagata per quasi tutte le pompe d'Italia, Milano inclusa.

Attualmente all'ombra della madonnina i prezzi di verde e diesel ondeggiano tra gli 1,75 e 1,80 euro al litro, praticamente come lo scorso gennaio ma sono decisamente più salati rispetto a un anno fa quando per un litro di benzina si spendeva a 1,57 euro. Con i nuovi prezzi, comunque, è tornata la tentazione del pieno e il risparmio stimato rispetto ai picchi pre-decreto si attesta intorno ai 15 euro.

Quanti soldi sono stati stanziati per la misura

La misura è coperta per 564 milioni con la maggiore Iva incassata dallo Stato tra ottobre e febbraio grazie a un prezzo del greggio superiore del 2% a quanto stimato dal governo nella Nadef di settembre (la nota al Def). Mentre 333 milioni arrivano dalla tassa al 10% sugli extraprofitti dei fornitori.

Lo "sconto" è valido per un mese. Dopo Pasqua si vedrà. Probabile un intervento ulteriore da costruire negli spazi fiscali che il governo vorrà aprire con il Def atteso la prossima settimana. Lo sconto di 30,5 cent al litro dura fino al 21 aprile. Ma una norma consente al governo di rideterminare le aliquote - e dunque prorogare o ampliare gli sconti - con un semplice decreto ministeriale, anche con cadenza mensile.