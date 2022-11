Il prezzo del biglietto Atm potrebbe aumentare a breve

Il prezzo del biglietto Atm a Milano aumenterà. Il trasporto pubblico potrebbe costare 20 centesimi in più, per far fronte all'adeguamento Istat. "Probabilmente andremo in questa direzione - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune Arianna Censi a margine dell'inaugurazione della nuova linea della metropolitana M4 -, in ragione dell'adeguamento Istat, però il lavoro che stiamo facendo è armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi".

"Faremo una valutazione complessiva su come costruire sistemi tariffari che aiutano i cittadini metropolitani a muoversi secondo i criteri di sostenibilità - ha concluso - , per caricare di più sul biglietto ordinario che a quel punto utilizzeranno solo i fruitori molto saltuari del trasporto pubblico locale".

L'inaugurazione della metro blu

Nella mattinata di sabato ha ufficialmente cominciato a funzionare la blu, la M4. La nuova metro ha aperto le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. L'inaugurazione è avvenuta alle 11 a Linate, alla presenza delle autorità e dei lavoratori delle imprese coinvolte. Intorno alle 11.15 è partito il primo convoglio, tra i presenti il sindaco di Milano Beppe Sala, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

"Abbiamo in progetto due altre metropolitane. Il prolungamento fino a Monza della M5. E poi la M6 a sud, che dovrebbe essere l'ultima metro di Milano", le parole di Sala che ha ringraziato anche il Governo per il supporto. Soddisfatto anche il presidente di Regione Lombardia, che ha parlato anche di Pedemontana. Dalle 12.30 poi la blu è stata definitivamente aperta ai cittadini, come informato da Atm.