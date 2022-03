L'appello ai panificatori perché non alzino il prezzo del pane

"Ci troviamo in un momento di fortissima incertezza, davanti a un problema grave come la guerra. L'impegno dell'Associazione Panificatori sarà quello di sostenere che il pane a tavola non deve mai mancare a nessuno, e per questo l'invito a tutti i panificatori è quello di mantenere inalterato il prezzo del cosiddetto pane comune, ben consapevoli delle difficoltà che anche le famiglie stanno attraversando".

È l'appello lanciato da Matteo Cunsolo, presidente dell'Associazione Panificatori Milano e Province di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, sull'aumento dei prezzi delle materie prime alimentari a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

L'inflazione e la guerra in corso - oltre che su gas e energia - provocheranno un'impennata anche nei prezzi delle farine di grano e mais. Già dopo una settimana dall’inizio della guerra in Ucraina il prezzo del mais è aumentato del 17% e del 6% quello della soia destinati all’alimentazione degli animali negli allevamenti. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni alla borsa merci di Chicago, punto di riferimento mondiale del commercio dei prodotti agricoli. Allo stesso modo il prezzo del grano è balzato del 38,6% dall’inizio delle operazioni belliche.

A pesare - sottolinea la Coldiretti - è la chiusura dei porti sul Mar Nero che impedisce le spedizioni e crea carenza sul mercato mondiale dove Russia e Ucraina insieme rappresentano il 29% dell’export di grano e il 19% di quello di mais. Un’emergenza mondiale che riguarda direttamente l’Italia che è un paese deficitario e importa addirittura il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del bestiame, secondo l’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che l’Ucraina è il nostro secondo fornitore di mais con una quota di poco superiore al 20% ma garantisce anche il 5% dell’import nazionale di grano.