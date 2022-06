Tutti Pride con i diritti degli altri La regione nega il patrocinio al Pride. E la Lega fa festa

Un Pride a Milano

Dice Galizzi Alex, bergamasco di San Giovanni Bianco, leghista duro e puro, consigliere regionale, che finalmente è stato "riportato l'ordine". Dice sempre Galizzi Alex - lo stesso che si è autoinfilitto la scossa per sponsorizzare l'uso delle stun gun per la polizia locale e lo stesso che, con un volo pindarico non da poco, ha collegato lo spaccio alla legge sull'omotransfobia - che il rischio era dare "uno spaccato falso".

Ma perché tanta felicità? La gioia incontenibile di Galizzi Alex, che ha momentaneamente sospeso la sua battaglia contro il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e contro l'immigrazione "incontrollata", nasce dalla decisione del Pirellone, dove lui siede, di non concedere il patrocinio al Pride, la sfilata della comunità Lgbtqia+ che si terrà il prossimo 2 luglio a Milano per rivendicare, e chiedere, semplicemente diritti.

Una scelta che ha il sapore di retromarcia perché lo stesso consiglio regionale - a voto segreto - aveva approvato nei giorni scorsi una mozione per illuminare il Pirellone con l'arcobaleno e garantire una presenza istituzionale della Regione alla parata. Sarebbe stata una prima volta storica, che invece non ci sarà. Perché nelle scorse ore, con una lettera firmata dalla dirigente dell'area programmazione e relazioni esterne, il Pirellone ha fatto sapere ad Arcigay Milano che proprio non si può. Per quanto riguarda il Pride Milano in particolare, "a seguito delle verifiche e delle riflessioni interne e a seguito di episodi che hanno provocato critiche istituzionali e dell’opinione pubblica, è stato ritenuto di non concedere il patronato istituzionale di Regione Lombardia alla parata del prossimo 2 luglio", si legge.

Il riferimento, chiarissimo, è a quanto accaduto al Pride di Cremona, dove alcuni attivisti hanno portato in corteo una statua della Madonna con il seno in vista. Cattivo gusto? Molto probabile. Un modo per "vendicarsi" contro chi ha sempre osteggiato chi semplicemente ama una persona dello stesso sesso? Forse sì. Un problema insuperabile? Di sicuro per Alex Galizzi. Che infatti esulta come dopo un gol al novantesimo. "La giunta regionale ha ripotato ordine", il suo serafico commento. Prima di definire "un errore madornale" l'approvazione della "vecchia" mozione: un "errore che finisce per confondere gli elettori e dare uno spaccato falsato di quello che rappresentano simili iniziative". Finita? No. Perché sempre per Galizzi Alex il Pride si fa "portavoce della teoria gender ai danni dei più piccoli, degli asterischi nella grammatica, dei bagni neutrali, della carriera alias, dell'adozione di bambini per persone dello stesso sesso e, cosa ancora più grave, della vergognosa pratica dell'utero in affitto".

E poco importa, evidentemente, al consigliere regionale se nel corteo che ogni anno attraversa Milano - e che quest'anno torna dopo il covid - ci sono donne e uomini che hanno dovuto lasciare casa loro soltanto perché omosessuali, se ci sono donne e uomini picchiati soltanto perché non etero, se ci sono donne e uomini insultati, "accantonati", derisi, "dimenticati" soltanto per il loro orientamento sessuale. Se ci sono donne e uomini che chiedono semplicemente il diritto di vivere una vita normale anche se amano un'altra donna e un altro uomo.

In fondo la Lega, il partito di Galizzi Alex, ha fatto lo stesso - ha dimenticato i loro diritti - con i terroni prima, con gli immigrati, i "negri", poi. Forse alle ragazze e ai ragazzi del Pride basterà aspettare che chi oggi non vuole mettere la propria faccia accanto alla loro trovi un altro obiettivo, un'altra vittima. E a quel punto forse anche loro diventeranno "visibili", degni di attenzione. D'altronde la regione, nella sua lettera all'Arcigay, lo ha detto che "condivide l’importanza di iniziative dedicate a promuovere coesione, parità, sensibilizzazione e rispetto delle identità e dei diritti politici, umani, sociali, civili". Tutti Pride, insomma. Ma tanto quelli senza diritti sono gli altri. E finalmente in Lombardia l'ordine è riportato.