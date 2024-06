Milano Pride, 350mila alla parata. Sala: "Lottare per una città più libera"

È spuntato anche un cartonato con il volto (arcobaleno) del governatore della Lombardia Attilio Fontana alla parata del Milano Pride 2024, in corso sabato pomeriggio, che ha richiamato decine di migliaia di persone. Lo hanno portato consiglieri regionali di opposizione, tra cui Pierfrancesco Majorino (Pd) e Luca Paladini (Patto Civico), in segno di protesta per l'assenza di una presenza istituzionale regionale alla parata. "Il Pd - ha poi commentato sui social Fontana - oggi mi ha portato anche al Pride, che burloni! Forse arriverà un giorno in cui anche loro non utilizzeranno queste manifestazioni per le solite e arcinoiose strumentalizzazioni politiche".

Oltre 350mila persone hanno partecipato al Milano Pride, secondo quanto riferito da Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano, dal palco dell'Arco della Pace, dove alle 18 si è concluso il corteo, partito alle 16 da via Vittor Pisani. Lo slogan per l'edizione 2024 è "LiberƏ di essere" e, alla testa del corteo c'erano alcune cargo in bike in segno di sostenibilità ambientale.

Tra i big della politica, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, nei pressi del carro del partito. "Al G7 si è persa un'occasione", ha commentato parlando dei diritti Lgbt, "per colpa del governo italiano mancano le parole identità di genere e orientamento sessuale nella dichiarazione finale. Un passo indietro clamoroso". La segretaria del Pd ha anche sottolineato che, con il governo di centrodestra, l'Italia è scivolata alla 36esima posizione su 48 nella classifica sui diritti Lgbt: "Non possiamo accettarlo, vogliamo portare l'Italia nel futuro e pienamente in Europa. Vogliamo il matrimonio egualitario e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare".

Elly Schlein ha poi affermato la necessità di una legge sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali "per non lasciare i sindaci da soli" e una legge contro l'omobilesbotransfobia: "Continua a essercene bisogno davanti alle tante e troppe aggressioni e discriminazioni che queste persone vivono ogni giorno".

L'intervento di Sala

Il sindaco di Milano Beppe Sala, assente per motivi di salute, è intervenuto con un videomessaggio riprodotto al termine della parata. "Il Pride - ha detto - è la festa della comunità Lgbtqia+ e di ogni persona che crede nei diritti fondamentali senza discriminazioni. Non è solo una questione di diritti, ma proprio di come intendiamo la società in cui viviamo. È uno dei momenti che più emozionano. Sfilare al Pride ha senso, perché è una testimonianza a livello politico e perché è divertente. Milano è una città aperta e attrattiva anche grazie alla sua comunità Lgbt che ogni anno sfila per ringraziarvi e lottare assieme fianco a fianco per una città più libera. Viva il Pride, viva Milano, viva la libertà e l’amore".

Palestina e Israele

Al corteo si vedono diverse bandiere della Palestina. Un argomento, quello della guerra tra Israele e Hamas, che ha generato molte polemiche. Se alcuni Pride, come quello di Bergamo, hanno vietato esplicitamente le bandiere israeliane, la posizione ufficiale dell'organizzazione milanese è stata più equilibrata, tuttavia l'associazione Lgbt Keshnet Italia ha deciso di non partecipare al Milano Pride per evitare il rischio di aggressioni, e in sua solidarietà hanno annunciato la defezione il deputato Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum (Azione).

"Le lotte sono intersezionali, non ci possono essere la liberazione dei corpi e i diritti se ci sono popoli oppressi nel mondo e non si può parlare di pace se non c'è giustizia", ha commentato Filomena Fittipladi del movimento Possibile, mentre portava una bandiera palestinese. Al carro di Certi Diritti, a cui hanno aderito l'Associazione Enzo Tortora e Più Europa, c'era invece un cartello con la scritta 'Jews are welcome'. "Questo cartello è uno dei motivi che mi ha spinto ad andare al Pride, perché Certi Diritti ha fatto un piccolo grande gesto di solidarietà verso il mondo ebraico", ha commentato Davide Romano del Museo della Brigata ebraica.