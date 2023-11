La Prima della Scala in 35 luoghi di Milano

Come ogni anno, anche nel 2023 si terrà la Prima Diffusa, la manifestazione che precede la Prima del Teatro alla Scala portando l'opera prescelta (quest'anno è il Don Carlo di Giuseppe Verdi) in giro per la città, grazie al Comune di Milano e a Edison. La manifestazione si svolgerà dal 1° al 7 dicembre con guide all'ascolto, concerti, mostre, rassegne e incontri, coinvolgendo i luoghi più disparati: teatri, istituzioni, ma anche sedi non convenzionali. Il 'cuore' della manifestazione sarà proprio la giornata del 7 dicembre, Sant'Ambrogio: la Prima della Scala andrà in scena al Piermarini e, nell'ambito di Prima Diffusa, sarà proiettata in 35 luoghi della città (il programma qui).

"Prima Diffusa è ormai uno dei palinsesti storici tra i molti promossi dal Comune di Milano e partecipati da istituzioni, fondazioni, enti, soggetti pubblici e privati", ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla cultura: "Un modello culturale consolidato che tuttavia continua a conquistare nuovo pubblico, nuovi spazi non tradizionali e nuovi quartieri cittadini con spettacoli, approfondimenti, concerti e letture".

35 proiezioni

Le proiezioni del 7 dicembre, alle 18 in contemporanea con la Scala, potranno essere viste da circa 10mila persone. Tra i luoghi, un grande schermo all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, i teatri delle carceri di Opera, San Vittore e Beccaria (minorile), la casa d'accoglienza Jannacci di viale Ortles, il centro Pime di via Mosé Bianchi, MediCinema (ospedale Niguarda), Mare Culturale Urbano, Collegio di Milano, Villa Scheibler e altri ancora. In alcune sedi, alle 16.30 si terrà una guida all'ascolto a cura dell'Accademia della Scala.

Mostre e recital

L'inaugurazione della Prima Diffusa si terrà venerdì 1° dicembre alle 18.30 alla Sala della Balla al Castello Sforzesco: il musicologo Fabio Sartorelli illustrerà trama e personaggi di Don Carlo e, con l'interpretazione musicale degli allievi dell'Accademia, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto in cui Verdi compose l'opera. Il 2 dicembre previsti laboratori per bambini all'Accademia Teatro alla Scala, mentre il 5 dicembre si svolgerà un recital verdiano presso la Cineteca Mic. Dal 2 al 6 dicembre la rassegna 'SempreVerdi' dedicata al compositore, presso il Teatro Edi Barrio's, Mare Culturale Urbano, Mosso e Sala Gregorianum.

Le mostre saranno due: una, dedicata al Teatro alla Scala rappresentata nei fumetti, a Wow Spazio Fumetto dal 2 al 7 dicembre; l'altra, 'Teatralità', a Palazzo Reale, dal 6 dicembre 2023 al 4 febbraio 2024.

"Siamo felici di portare nuovamente l’opera della Prima a tutta la Città di Milano, ai milanesi e ai suoi visitatori. Per noi Prima Diffusa rappresenta un’occasione prestigiosa per testimoniare in modo molto concreto quanto crediamo ai valori di inclusione e sostenibilità sociale. Prima Diffusa è il frutto della collaborazione con il Comune di Milano e con il Teatro alla Scala con cui condividiamo questi stessi valori. Ci hanno ispirato quando l’abbiamo resa possibile insieme per la prima volta, ormai tredici anni fa, e continuano ad accomunarci", ha commentato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.