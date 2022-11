Tutti i luoghi di Milano in cui si vedrà la Prima della Scala in diretta

Come ogni anno, in occasione della Prima del Teatro alla Scala torna l'iniziativa 'Prima diffusa', dal primo all'11 dicembre. Cuore degli appuntamenti è la giornata del 7 dicembre, con la diretta della rappresentazione di 'Boris Godunov' di Musorgskij proiettata in 32 luoghi dei nove Municipi milanesi e in tre spazi nell'area metropolitana, per un totale di 10mila posti disponibili a ingresso libero fino ad esaurimento (in alcuni casi è necessaria la prenotazione). Le proiezioni inizieranno alle 18, in contemporanea con la Scala. In alcune sedi, alle 16.30 si terrà una 'guida all'ascolto' a cura dell'Accademia del teatro.

Il programma di 'Prima diffusa'

Giovedì primo dicembre, alle 18, alla Sala della Balla del Castello Sforzesco si terrà invece l'evento inaugurale di 'Prima diffusa 2022', con il musicologo Fabio Sartorelli che illustrerà trama e personaggi di 'Boris Godunov' e, grazie all’interpretazione musicale affidata agli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui Musorgskij compose l’opera. Il 30 novembre in anteprima, e poi il primo dicembre, allo Spazio Teatro No'hma si terranno alle 21 due serate tra spettacolo, musica e letteratura. Il 2 dicembre incontri al Liceo Virgilio, alla Biblioteca Sormani, a Magazzino Musica MaMu, al Teatro Civico di Rho.

Il 3 e 4 dicembre il Teatro Edi/Barrio’s e BASE Milano organizzano laboratori e attività speciali dedicate ai bambini. Il 5 e 6 dicembre appuntamenti al Pacta Teatri, all’Auditorium OttavaNota, a Medicinema, alla Porta di Milano (Aeroporto Malpensa Terminal 1), al Teatro Edi/Barrio’s e al Conservatorio. Dal 6 all’11 dicembre, infine, Cineteca Milano Mic propone la rassegna cinematografica 'Gli Occhi del Potere e della Perfidia', che riporta il pubblico al fasto dell'epoca degli Zar attraverso pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

Nel programma anche alcune mostre: dal primo al 7 dicembre, al Conservatorio, 'Verso L’ur-Boris', piccola esposizione documentaria su Musorgskij, il Gruppo dei Cinque e il 'Boris Godunov'; dal 3 dicembre all’8 gennaio, Wow Spazio Fumetto espone le tavole di Nicola Genzianella, che ha realizzato la versione a fumetti di tre opere liriche e realizzerà sei tavole dedicate a 'Boris Godunov'.

"La Prima fa parte dell'identità di Milano"

"Prima Diffusa - afferma l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - torna ad accompagnare la città verso uno degli eventi più importanti del calendario culturale cittadino, nazionale e internazionale. Una grande emozione che quest’anno si rinnova per l’undicesima volta. Come sempre, è l’alleanza tra le istituzioni e i partner a renderla possibile. Comune, Teatro alla Scala, Edison e Rai costituiscono una squadra ormai consolidata, unita nel comune intento di fare della Prima della Scala un evento il più possibile condiviso dai milanesi, sia grazie al coinvolgimento in tante iniziative diffuse, che permettono a tutti di entrare nello spirito dell’opera; sia grazie alle dirette che creano una straordinaria ed emozionante condivisione tra la comunità e il pubblico del Teatro alla Scala la sera del 7 dicembre. Prima Diffusa, tuttavia, non sarebbe possibile anche senza la collaborazione dei Municipi e di moltissime istituzioni ed enti cittadini - dai teatri alle carceri, dalle biblioteche ai musei, dagli aeroporti ai centri di accoglienza - che mettono a disposizione spazi e organizzazione per partecipare a questa grande festa della musica, che fa parte dell’identità di Milano".

La Prima a Milano: tutti i luoghi

Il programma e le modalità di prenotazione sono consultabili su yesmilano.it/primadiffusa.

Municipio 1

Ottagono (Galleria Vittorio Emanuele II)

Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro 2) *

Teatro Carcano (corso di Porta Romana 63) **

Carcere di San Vittore (piazza Filangieri 1) ***

Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5) ****

*ritiro dei biglietti presso la biglietteria del teatro, a partire dal 2 dicembre con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 18.30. Il 7 dicembre la biglietteria resterà chiusa ma è assicurato il servizio di distribuzione per eventuali rimanenze a partire dalle ore 17.00.

** prenotazione obbligatoria sul sito teatrocarcano.com o presso la biglietteria del teatro nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 18.30.

*** ingresso su invito del Conservatorio

**** prenotazione consigliata su fondazionefeltrinelli.it

Municipio 2

Sala Alma Rosé - Artepassante (piazza San Gioachimo 2) *

Heracles Gymnasium (via Padova 21) con guida all'ascolto **

Auditorium Gaber (Palazzo Pirelli - piazza Duca d'Aosta 3)

* mezzanino del passante ferroviario Repubblica. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@almarose.it

** prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa

Municipio 3

Auditorium Stefano Cerri (via Valvassori Peroni 56) con guida all'ascolto

Liceo Virgilio (piazza Ascoli 2) *

Sala Gregorianum (via Settala 27) **

* prenotazione obbligatoria all'indirizzo gis.operaconcerti@liceovirgiliomilano.edu.it

** prenotazione obbligatoria all'indirizzo info@gregorianum.com

Municipio 4

Made in Corvetto (piazzale Ferrara 2) *

Wow Spazio Fumetto (viale Campania 12) **

* prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa

** prenotazione obbligatoria all’indirizzo eventimuseowow@gmail.com

Municipio 5

Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci (viale Ortles 69) con guida all'ascolto *

Comunità per minori non accompagnati Oklahoma (via Baroni 228) **

Auditorium (largo Mahler) ***

Pacta dei Teatri (via Dini 7) ****

MaMu (via Soave 3)

Carcere di Opera (via Camporgnago 40) *****

* prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa

** prenotazione obbligatoria all’indirizzo comunicazione@oklahoma.it

*** ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del teatro nei seguenti orari: da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. È possibile prenotare anche sul sito sinfonicadimilano.org

**** prenotazione obbligatoria all’indirizzo biglietteria@pacta.org o al numero 02 36503740

***** ingresso riservato

Municipio 6

Teatro Edi/Barrio's (piazza Donne Partigiane) *

Auditorium Mudec (via Tortona 56) con guida all'ascolto

Armani Silos (via Bergognone 40) **

* prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa

** prenotazione obbligatoria al numero 02 91630010 (da lunedì a sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:30)

Municipio 7

Biblioteca di Baggio (via Pistoia10) *

PuntoZero Teatro Beccaria (via Calchi Taeggi 20) **

Spazio Teatro 89 (via Fratelli Zoia 89) ***

Teatro Rosetum (via Pisanello 1) con guida all'ascolto ****

Mare Culturale Urbano (via Gabetti 15)

Municipio 8

Auditorium (via Quarenghi 21)

Municipio 9

Teatro della Cooperativa (via Hermada 8) con guida all'ascolto *

Cineteca Milano Mic (viale F. Testi 121) **

Medicinema Niguarda (Piazza Ospedale Maggiore 3, blocco Nord A, p. -1) ***

* prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@teatrodellacooperativa.it

** prenotazione obbligatoria su cinetecamilano.it

*** prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@medicinema-italia.org. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2

Fuori Milano