Scelta l'opera che inaugurerà la stagione del Teatro Alla Scala nel 2023

Sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi l'opera che inaugurerà la stagione della Scala nel 2013. A pochi giorni dall'apertura del 7 dicembre con Boris Godunov arriva la conferma del nuovo titolo. D'altronde, come ha ricordato il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly parlando con gli studenti dell'università Bocconi, Musorgskij mentre scriveva il Boris nel 1869 ascoltò il Don Carlo, che è la versione del francese Don Carlos rivista proprio per la Scala con cui dunque ha un "legame particolare".

La prima diffusa di questo 2022

Come ogni anno, in occasione della Prima del Teatro alla Scala torna l'iniziativa 'Prima diffusa', dal primo all'11 dicembre. Cuore degli appuntamenti è la giornata del 7 dicembre, con la diretta della rappresentazione di 'Boris Godunov' proiettata in 32 luoghi dei nove Municipi milanesi e in tre spazi nell'area metropolitana, per un totale di 10mila posti disponibili a ingresso libero fino ad esaurimento (in alcuni casi è necessaria la prenotazione). Le proiezioni inizieranno alle 18, in contemporanea con la Scala. In alcune sedi, alle 16.30 si terrà una 'guida all'ascolto' a cura dell'Accademia del teatro.

Il programma di 'Prima diffusa'

Giovedì primo dicembre, alle 18, alla Sala della Balla del Castello Sforzesco si terrà invece l'evento inaugurale di 'Prima diffusa 2022', con il musicologo Fabio Sartorelli che illustrerà trama e personaggi di 'Boris Godunov' e, grazie all’interpretazione musicale affidata agli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui Musorgskij compose l’opera. Il 30 novembre in anteprima, e poi il primo dicembre, allo Spazio Teatro No'hma si terranno alle 21 due serate tra spettacolo, musica e letteratura. Il 2 dicembre incontri al Liceo Virgilio, alla Biblioteca Sormani, a Magazzino Musica MaMu, al Teatro Civico di Rho.

Il 3 e 4 dicembre il Teatro Edi/Barrio’s e BASE Milano organizzano laboratori e attività speciali dedicate ai bambini. Il 5 e 6 dicembre appuntamenti al Pacta Teatri, all’Auditorium OttavaNota, a Medicinema, alla Porta di Milano (Aeroporto Malpensa Terminal 1), al Teatro Edi/Barrio’s e al Conservatorio. Dal 6 all’11 dicembre, infine, Cineteca Milano Mic propone la rassegna cinematografica 'Gli Occhi del Potere e della Perfidia', che riporta il pubblico al fasto dell'epoca degli Zar attraverso pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

Nel programma anche alcune mostre: dal primo al 7 dicembre, al Conservatorio, 'Verso L’ur-Boris', piccola esposizione documentaria su Musorgskij, il Gruppo dei Cinque e il 'Boris Godunov'; dal 3 dicembre all’8 gennaio, Wow Spazio Fumetto espone le tavole di Nicola Genzianella, che ha realizzato la versione a fumetti di tre opere liriche e realizzerà sei tavole dedicate a 'Boris Godunov'.