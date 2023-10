Si inizia a costruire la nuova sede della Statale di Milano a Mind

Posata la prima pietra del campus per le facoltà scientifiche dell'università statale di Milano dentro Mind nel centenario dell’ateneo. Ospiterà 23mila persone tra personale e studenti su un’area di 18mila metri quadrati per area didattica e 36mila di laboratori, per una superficie totale di 65mila metri quadrati. Per il progetto sono stati stanziati 130 milioni di euro di cui già i primi 13 sono stati erogati.

Concretamente, il campus avrà cinque corti con altrettanti edifici. Il progetto architettonico è stato sviluppato da Carlo Ratti che ha reinterpretato le strutture tradizionali delle università italiane ed europee. “Trasferire qui le facoltà scientifiche della statale significa offrire alla comunità universitaria un ambiente pensato e progettato per studiare, sperimentare, veder crescere la scienza di oggi e di domani, in stretto raccordo con l'intero ecosistema innovativo che sta sorgendo a Mind, con il Galeazzi, lo Human Technopole e le tantissime aziende e start up che svilupperanno qui i propri progetti innovativi”, ha commentato durante linaugurazione Alessandro Fermi, assessore all’università, ricerca e innovazione.

Fermi ha anche evidenziato anche l’intenzione di lavorare con le altre istituzioni per garantire i collegamenti necessari per lo sviluppo dell’area. “Insieme e a completamento del campus scientifico sorgeranno qui anche spazi residenziali (con diverse centinaia di posti riservati agli studenti universitari), in un luogo innovativo e vivace ma anche verde e sostenibile", ha concluso.

"La realizzazione di un grande campus a Milano entro il 2026 e una opportunità storica non solo per il capoluogo lombardo, ma per l’intero paese - ha affermato durante l'inaugurazione il sottosegretario di stato Alessandro Morelli -. Milano rappresenta già un punto di riferimento importante per migliaia di studenti e con questa struttura architettonica diventerà ancor più attrattiva per giovani talenti"