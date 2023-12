Dietrofront di Sala sulla Prima: "Penso che sarò nel palco reale"

Per il momento non c'è ancora la certezza, ma il sindaco di Milano potrebbe assistere alla Prima della Scala dal palco Reale insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa e alla senatrice Liliana Segre.

Alla vigilia di Sant'Ambrogio, infatti, il sindaco aveva lasciato intendere che avrebbe rinunciato al posto istituzionale per la platea. Una decisione politica presa per stare vicino alla senatrice a vita e lontano dal presidente del Senato.

"Il mio vero intento era quello di avere la senatrice Segre vicina e di testimoniare con la sua vicinanza uno spirito milanese di cui oggi c’è bisogno. Credo che questa sia una buona soluzione. Non intendevo fare polemica ma ribadire alcuni principi politici perché la Prima della Scala è anche politica", ha detto il sindaco a margine del discorso alla città dell'arcivescovo Mario Delpini.

Sala ha poi spiegato di aver parlato alcune volte "con il presidente La Russa e lui sa benissimo che non c’era intento polemico - ha continuato -. Liliana Segre è testimonianza della storia che vogliamo essere, e ci riporta nel percorso che la città vuole fare", ha poi concluso Sala.

Alla prima del Piermarini, tuttavia, non ci saranno né il capo dello Stato, Sergio Mattarella, né la premier Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica non sarà a Milano a causa di altri impegni istituzionali, stesso discorso per la premier.