Domani apre il primo negozio di Primark a Milano

È tutto pronto. Domani, mercoledì 6 aprile, apre il nuovo negozio Primark in centro a Milano. Il colosso irlandese della moda low cost inaugurerà al civico 45 di via Torino il suo primo store meneghino al 100%, dopo le aperture a Il centro di Arese nel 2016 e al Fiordaliso di Rozzano nel 2019.

Cinque piani, più di 5mila metri quadrati per gli abiti in esposizione, il locale può già vantare cifre monstre. "Il design di questo nuovo ed attesissimo negozio, che si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su cinque piani, trae ispirazione dalle affascinanti caratteristiche architettoniche e artistiche legate al mondo della moda che contraddistinguono la città di Milano", si legge nella nota con cui Primark ha annunciato l'inaugurazione per mercoledì 6 aprile.

E tutto sarà improntato alla "milanesità". "L’ingresso dello store si ispira alle iconiche piazze di Milano, mentre all’interno i clienti potranno ammirare i richiami architettenoci tipici della città, tra archi e palette cromatiche intense e lussuose al tempo stesso", mentre "la nuova sede regionale per l’Italia di Primark sarà situata negli uffici sopra il negozio insieme a uno showroom dedicato alla stampa", che completeranno così i sette piani totali della struttura.

"Muovendosi tra i diversi piani del negozio, i clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni al miglior rapporto qualità prezzo, così come la gamma sempre più ampia di prodotti ‘Primark Cares’ realizzati con materiali riciclati, organici o provenienti da fonti più sostenibili. Il nuovo negozio di Milano sarà, infatti, il primo in assoluto ad avere un’intera area di oltre 90 metri quadrati dedicata appositamente alla collezione, in continua crescita, di denim sostenibile di Primark", hanno concluso da Primark.