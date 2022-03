Quando apre Primark a Milano: c'è la data per l'inaugurazione del mega negozio

Il cantiere è quasi completamente terminato. La data per l'inaugurazione, adesso, c'è. È tutto pronto per lo sbarco in centro a Milano di Primark, il colosso irlandese della moda low cost che il prossimo 6 aprile aprirà il suo negozio al civico 45 di via Torino. Sarà il primo store nella città della Madonnina - con oltre 250 nuovi posti di lavoro creati -, dopo le aperture a Il centro di Arese nel 2016 e al Fiordaliso di Rozzano nel 2019.

"Il design di questo nuovo ed attesissimo negozio, che si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su cinque piani, trae ispirazione dalle affascinanti caratteristiche architettoniche e artistiche legate al mondo della moda che contraddistinguono la città di Milano", si legge in una nota di Primark.

Come sarà il negozio Primark di Milano

"L’ingresso dello store si ispira alle iconiche piazze di Milano, mentre all’interno i clienti potranno ammirare i richiami architettenoci tipici della città, tra archi e palette cromatiche intense e lussuose al tempo stesso", mentre "la nuova sede regionale per l’Italia di Primark sarà situata negli uffici sopra il negozio insieme a uno showroom dedicato alla stampa", che completeranno così i sette piani totali della struttura.

"Muovendosi tra i diversi piani del negozio, i clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni al miglior rapporto qualità prezzo, così come la gamma sempre più ampia di prodotti ‘Primark Cares’ realizzati con materiali riciclati, organici o provenienti da fonti più sostenibili. Il nuovo negozio di Milano sarà, infatti, il primo in assoluto ad avere un’intera area di oltre 90 metri quadrati dedicata appositamente alla collezione, in continua crescita, di denim sostenibile di Primark", hanno spiegato dall'azienda.

“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro nuovo flagship store e la nuova sede regionale per l’Italia di Primark nel centro di Milano, una città che da sempre è considerata tra le capitali mondiali della moda. Possiamo già fare affidamento su una clientela fedele in Italia e non vediamo quindi l'ora di accogliere i clienti nel nostro nuovo punto vendita dal prossimo mese di aprile. Questa apertura rientra nella nostra attuale strategia di espansione sul territorio italiano, che ha come obiettivo quello di portare l'offerta unica di Primark a un numero sempre più ampio di clienti in tutto il Paese", ha commentato Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia.

Primark in via Torino, nel negozio "maledetto"

Il negozio scelto dalla società irlandese per il suo esordio in centro a Milano non è uno qualsiasi. Storicamente, via Torino 45 è sinonimo di Standa, i cui fondatori acquistarono l'edificio nel 1931. L'insegna cambiò in Billa con la cessione di Standa al gruppo Rewe, ma Billa non ebbe granché fortuna.

E come lei tanti altri. All'indirizzo nacque la libreria Fnac, che resistette 12 anni prima di chiudere. L'ultimo inquilino è stato Trony, fino al 2018, anche lui costretto alla serrata. Tanto che quello di via Torino è diventato una sorta di "palazzo maledetto" per i negozi. Ora Primark è pronta a sfatare l'incantesimo.

Il negozio che ospiterà Primark - Foto Roberto Arsuffi Urbanfile