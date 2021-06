AstraZeneca, Bio4Dreams e Rold: le prime aziende arrivano a Mind Milano

Sono AstraZeneca, Bio4Dreams e Rold le prime aziende ad entrare nel villaggio di Mind, distretto dell'innovazione sorto nell'ex area Expo Milano 2015. I primi accordi sono stati firmati dal gruppo di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, Lendlease per l'affito di circa 5mila metri quadri di spazi che saranno adibiti a uffici, laboratori e aree commerciali.

Gli accordi prevedono che, entro la fine del 2021, le tre imprese locatarie entrino a far parte dell’ecosistema di innovazione del distretto, insediandosi negli spazi destinati ai loro progetti e alle loro sedi. Sono oltre 100 le aziende che ad oggi hanno manifestato interesse a portare a Mind progetti di innovazione, competenze, risorse, tecnologie e attività di ricerca e sviluppo.

Le aziende che entreranno negli spazi di Mind potranno beneficiare dell’ecosistema di innovazione, interagendo direttamente con tutti soggetti che sono parte del distretto e con l'Università degli Studi di Milano, Human Technopole, Istituto Galeazzi e Fondazione Triulza, le tre ancore pubbliche insieme a cui potranno sviluppare idee e progetti di innovazione in un contesto collaborativo e multidisciplinare.

Le prime tre aziende firmatarie sono AstraZeneca, azienda leader a livello globale nel settore delle scienze della vita, Bio4Dreams, primo incubatore italiano certificato e a capitale totalmente privato dedicato alle start up nelle life science, e Rold, azienda leader nella progettazione e produzione di componenti innovativi, soluzioni e piattaforme in ambito domestico, professionale e industriale. Queste realtà usufruiranno di sedi dotate di elevati standard di sostenibilità ambientale e spazi esterni ed interni di alta qualità, che bilanciano vita professionale e privata.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’ingresso delle prime aziende a Mind - ha dichiarato Andrea Ruckstuhl, head of Italy and continental Europe di Lendlease -. Ciascuna rappresenta un’eccellenza nel proprio settore di riferimento e contribuirà ad alimentare all’interno dell’area Mind l’ecosistema di innovazione di cui Lendlease è promotore insieme ad Arexpo e alle ancore pubbliche. Gli accordi siglati e quelli in pipeline in fase di definizione confermano l’attrattività di Mind, quale luogo ideale per la contaminazione delle idee e polo aggregante in Italia per l’innovazione nel settore delle scienze della vita e delle città del futuro e spazio fisico con performance ambientali ed energetiche all’avanguardia.In un momento storico che costringe a ripensare a modelli di sviluppo economico sostenibile per far fronte alle sfide attuali, l’ecosistema Mindrappresenta un esempio di rigenerazione urbana unico nel suo genere in Europa: chi decide di farne parte partecipa attivamente alla sua realizzazione e aderisce a standard di sostenibilità sempre più elevati.”

La riconversione degli spazi – a partire da edifici già realizzati per Expo 2015 – è in corso e i primi spazi saranno disponibili a partire dalla fine del 2021. Nell’ambito dell’accordo siglato ciascuna azienda si impegna alla realizzazione di un progetto scientifico o di innovazione volto ad alimentare l’ecosistema Mind. In particolare, gli accordi prevedono: 3mila mq di uffici per AstraZeneca, dove il leader globale delle scienze della vita trasferirà la propria sede italiana con oltre 200 persone, per sviluppare idee e costruire partnership e progetti innovativi a supporto dei pazienti; 1225 mq di spazio verranno adibiti da Bio4Dreams per la creazione del proprio headquarter, con spazi di lavoro ampi, modulabili e flessibili dedicati dedicati alle proprie Unit interne ed alle startup innovative; 550 mq di spazio per uffici e laboratori a Rold per ospitare un laboratorio di ricerca e un'accademia che garantirà ai propri collaboratori, a studenti e professionisti formazione continua, competenze tecniche e soft skills per affrontare il mondo del futuro.