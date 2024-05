Manifestazione del Primo maggio: orari e percorso del corteo

È partita la tradizionale manifestazione del Primo maggio a Milano. Per il 2024 Cgil, Cisl e Uil hanno scelto lo slogan 'Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". I sindacati hanno dedicato la giornata al ruolo dell'Europa in un momento storico complesso tra crisi ambientale, sociale e guerre in corso a pochi passi dall'Italia.

Al corteo presente anche il Pd metropolitano rappresentato dal segretario Alessandro Capelli e da alcuni esponenti, tra cui l'eurodeputata Patrizia Toia, il consigliere Avs Onorio Rosati. In piazza della Scala, dove terminerà il corteo, sono previsti una serie di interventi a partire dal concerto di Omar Pedrini e la sua band previsto per le 12.30. Interverranno i delegati e i segretari generali di Cgil, Luca Stanzione, di Cisl, Carlo Gerla e di Uil Enrico Vizza.

Per una frangia dei partecipanti il corteo non terminerà in piazza della Scala. I partecipanti di Lotta comunista proseguiranno fino in Duomo, striscioni rossi alla mano e megafono.

Nel pomeriggio ci sarà il corteo delle realtà antagoniste, in partenza da Ticinese, a cui si prevede che si uniranno le comunità palestinesi.

Percorso e linee Atm deviate

Il corteo, partito alle 9.30, seguirà il percorso da San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte fino a raggiungere piazza della Scala intorno alle 12.

Il tram 1 verso Greco devia da Cordusio a viale Tunisia. Quello verso Roserio devia da viale Vittorio Veneto a via Cusani. I bus 85 e 94, che avevano cambiato percorso, tornano a regime, ma bisogna comunque considerare maggiori tempi d'attesa. Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito o l'app Atm.