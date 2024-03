Primo Minelli è nuovo presidente Anpi provinciale di Milano

Primo Minelli è il nuovo presidente di Anpi provinciale di Milano. Ex segretario della sezione Anpi di Legnano, già segretario della Fiom e della Cgil Ticino Olona, Minelli è stato eletto sabato mattina durante il comitato provinciale dell'Anpi.

L'elezione del nuovo presidente arriva dopo le dimissioni di Roberto Cenati, per 13 anni alla guida dell'Anpi provinciale di Milano, che il 2 marzo scorso ha annunciato le proprie dimissioni in polemica con la posizione sulla Palestina tenuta dall'associazione a livello nazionale (Cenati ha sempre avuto posizioni atlantiste in aperto contrasto con l'Anpi nazionale, contraria, per esempio, all'invio di armi in Ucraina).

Negli ultimi anni, Minelli ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dello stesso Cenati. Il nuovo presidente, nel discorso d'insediamento, ha detto di "sentire la necessità di organizzare una grande manifestazione unitaria il prossimo 25 Aprile" che cade in un "momento di gravi tensioni internazionali per le drammatiche guerre in atto". "In questo quadro nei prossimi giorni verranno avviati incontri con le comunità Palestinese ed Ebraica, al fine di realizzare la Festa della Liberazione in modo unitario e pacifico", ha aggiunto.