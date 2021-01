Alla Mangiagalli il primo bimbo nato nel 2021: è venuto al mondo a mezzanotte e un minuto

È venuto al mondo un minuto dopo la mezzanotte alla Clinica Mangiagalli di Milano il primo bimbo del 2021. Si tratta di Alessio, piccolo di 3,565 Kg. La notizia è stata pubblicata su Facebook dal governatore Attilio Fontana che ha fatto gli auguri alla mamma e al papà.

Complessivamente nel 2020 a a Milano sono nati 9mila bambini. I nomi più scelti sono stati Leonardo per i maschietti e Sofia per le femminucce. Per tutti i neonati milanesi - hanno annunciato da palazzo Marino - "verrà piantato un albero in città nel corso della stagione agronomica".