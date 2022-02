Cosa c'entra il principe William con la lotta allo spreco di Milano

Qual è il legame tra il principe inglese William e la lotta allo spreco alimentare della città di Milano? Per la giornata nazionale dedicata a questa importante battaglia, il Comune ingrandisce il progetto degli hub di quartiere investendo più di un milione di euro, cifra vinta grazie al Earthshot Prize, un prestigioso riconoscimento ottenuto lo scorso 17 ottobre direttamente da Londra e assegnato proprio dal duca di Cambridge.

Grazie al premio, la nostra città potrà aumentare e rendere ancora più efficaci le proprie politiche contro lo spreco di cibo sia attraverso nuove misure sia attraverso i già attivi centri che riescono a garantire il recupero di decine e decine di tonnellate di cibo ogni mese. Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato le linee guida per spendere il milione di euro attribuito dal principe inglese alla città.

In particolare metà della somma, 500mila euro, verrà utilizzata per potenziare gli hub esistenti e attivarne di nuovi. Alla raccolta di eccedenze di frutta e ortaggi da distribuire ai centri saranno dedicati 200mila euro, sempre grazie al trasferimento di contributi in favore di enti del terzo Settore attivi in città, per i prossimi due anni. 150mila euro, invece, saranno devoluti alla realizzazione di una campagna di comunicazione sulla prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare destinata ai cittadini, adulti e bambini, coinvolgendo anche le società partecipate e le scuole di Milano.

Il comune investirà poi 150mila euro nello sviluppo di una Food policy academy volta alla diffusione internazionale del modello degli hub di quartiere e delle azioni sviluppate attraverso attività di training online e di visite a Milano per le città aderenti alle reti del Milan Urban Food Policy Pact e di C40. L'obiettivo è contribuire a supportare altre città già coinvolte nelle stesse food policy adottate nel capoluogo lombardo per rendere i sistemi alimentari più sostenibili e inclusivi.



“L’orgoglio provato lo scorso ottobre, quando in rappresentanza di tutta la città, abbiamo ricevuto questo prestigioso riconoscimento, si traduce oggi in pieno spirito meneghino in azioni concrete per proseguire nel nostro obiettivo - afferma la vicesindaco Anna Scavuzzo, delegata alla Food Policy -. Destinare un milione di euro a investimenti in diversi ambiti per aumentare l’efficacia delle politiche contro lo spreco alimentare è per noi una sfida che non affrontiamo da soli: il percorso che abbiamo intrapreso ormai da anni e che ci ha fatto emergere a livello internazionale come esempio, è stato possibile grazie a tutta la città: ai partner che in questo percorso ci hanno affiancato e supportato, ai cittadini che hanno messo in pratica azioni piccole ma importanti per migliorare l’utilizzo del cibo in modo attento e consapevole, alle volontarie e ai volontari che ogni giorno sono impegnati negli Hub. L’impegno di tutti e ciascuno ci ha portato fino a qui e sono certa che ci farà ancora fare molta strada”.