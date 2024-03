Imbrattarono dito medio di Cattelan, il giudice accetta giustizia riparativa

Il dito medio di Maurizio Cattelan, la scultura in piazza della Scala a Milano, imbrattato dai manifestanti per l'ambiente di Ultima Generazione. A distanza di oltre un anno - i fatti sono 15 gennaio 2023 - lunedì 18 marzo si è tenuta la prima udienza, dopo quella effettuata dal gip, per l'azione contro L.O.V.E che vede imputate tre attivisti. Sono accusati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici per i quali rischiano la reclusione da due a cinque anni e una multa da 2.500 a 15mila euro.

Durante l'udienza l'avvocato del Comune, insieme alla difesa, hanno chiesto di poter accedere all'istituto della giustizia riparativa, introdotta dalla Riforma Cartabia. Il giudice ha accettato la richiesta, il processo continuerà ma ci sarà parallelamente la mediazione con il Comune. All'esterno del Tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà.

"Oggi - ha detto uno degli attivisti imputati, padre di un ragazzo di 14 anni - si è concordato con il legale del Comune di Milano di far accesso all'istituto della giustizia riparativa. Significa che il processo andrà avanti comunque, però il Comune di Milano potrebbe ritirare la costituzione di parte civile, se troviamo un accordo nel fare insieme qualcosa, e che comunque dovrà andare incontro al nostro obiettivo comune, che è quello della giustizia climatica e sociale. Un qualcosa che dovrà essere costruttivo, e ci sono molte cose che si potrebbero fare insieme al Comune, per esempio andare nelle scuole a fare formazione; o si potrebbe parlare del linguaggio migliore da utilizzare nei confronti della crisi climatica, oppure si potrebbero organizzare gratuitamente delle assemblee pubbliche popolari e cittadine, per affrontare al meglio e democraticamente questo tema".

Nel corso dell'udienza preliminare, il Comune di Milano si è costituito parte civile chiedendo che gli imputati risarciscano le spese di pulizia – 447 euro – oltre a danni patrimoniali non ancora quantificati, poiché per il legale rappresentante il gesto ha recato un danno all'immagine del Comune. Il sindaco Sala dovrebbe preoccuparsi al contrario per i danni alla salute dei cittadini, prodotti dall'aria mai così pericolosa come in questo inverno. Riteniamo anche che l'immagine di Milano sia lesa dalla continua cementificazione e consumo di suolo evidenziata nel report dell'Ispra, che rende la metropoli sempre più calda d'estate e più vulnerabile ad alluvioni. Come dichiarato anche dal pm "gli imputati non hanno agito per futili motivi" e per questo aveva chiesto l'archiviazione.

Cattelan è con gli attivisti

Durante l'udienza preliminare era stato confermato come l'azione non avesse in alcun modo danneggiato la scultura. Lo stesso Cattelan ha inviato una lettera al difensore delle tre persone imputate dicendo che "la condotta dei suoi assistiti non risulta avere rovinato o deturpato l'opera. Il successivo intervento di ripristino l'ha infatti restituita al suo stato e al suo aspetto originario. Aggiungo, relativamente alle mie 'reazioni in seguito a tale accadimento', che non mi sono sentito offeso né danneggiato. Sono infatti certo che gli autori – le cui intenzioni e i cui obiettivi sono stati ampiamente resi noti – abbiano agito senza intenti aggressivi nei confronti miei o della mia opera". Quella mattina, oltre alle secchiate di vernice lavabile, i manifestanti avevano esposto lo striscione 'Stop sussidi al fossile'.

Gli attivisti chiedono un fondo di riparazione

"Dato l'impatto che la crisi ha già avuto sui nostri territori, lasciando la popolazione priva di protezione e riparo dopo aver perso casa e aziende, chiediamo che lo Stato - chiedono ora gli attivisti con una nota - istituisca con urgenza un fondo riparazione per le vittime delle catastrofi climatiche che possa essere disponibile per far fronte ai sempre più numerosi danni economici che ci troveremo ad affrontare e offrire così una garanzia di sicurezza per le famiglie. I soldi per questo fondo vanno urgentemente presi da stipendi di grandi partecipate pubbliche statali che sostengono e aggravano la crisi climatica come Eni e Leonardo, dai Sad e da ogni altra voce di spesa pubblica che sia indirizzata a conservare il modello di sviluppo basato sui combustibili fossili, anziché avviare una conversione. Il tempo è ora. Unitevi alla mobilitazione di Roma a maggio".