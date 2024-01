Il giornalino scolastico che costò un processo a tre ragazzi

Nell’archivio del liceo Parini sono state trovate diverse copie de “La Zanzara” del febbraio 1966, numero fece scandalo con l’inchiesta intitolata ‘La posizione della donna nella società italiana’. Articolo che costò un processo per i suoi autori: Marco de Poli, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi (procedimento poi terminato con l’assoluzione).

Le copie sono state trovate nei giorni scorsi da Elena Marini, ex insegnante ed ex allieva del liceo classico, mentre stava cercando del materiale nell’archivio dell’istituto. “Lo stato di conservazione delle copie è ottimo”, hanno puntualizzato dalla scuola. Tutte le copie sono state trasferite in una nuova sede per essere meglio conservate.

Il caso de “La Zanzara”

Il caso de “La Zanzara” del febbraio 1966 viene visto come un prodromo di quel cambiamento di costumi che avrebbe coinvolto da lì a poco la società italiana e come un sintomo indicatore del malessere giovanile, che sarebbe sfociato nella contestazione del sessantotto.

Nello scritto emersero moderne opinioni di alcune studentesse del liceo sulla loro educazione sessuale e sul proprio ruolo nella società. I tre autori dell’articolo furono rinviati a giudizio dalla procura di Milano con l’accusa di “oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina”. Con loro fu processato anche l'allora preside del Parini, Daniele Mattalia.

Attorno al processo si sviluppò un vero e proprio caso mediatico, con tanto di interrogazioni parlamentari, articoli sui maggiori quotidiani nazionali ed esteri. Tutti gli imputati furono assolti dopo tre giorni di dibattimento.