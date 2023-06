La procura di Milano contro i figli di coppie arcobaleno: "Genitori non possono essere dello stesso sesso"

"Nel nostro ordinamento è escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso". La procura di Milano ha depositato i reclami alla Corte d'Appello contro i tre decreti del Tribunale civile che, il 23 giugno scorso, hanno dichiarato "inammissibile" la richiesta dei pm di annullamento delle trascrizioni dei riconoscimenti dei bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita avvenuta all'estero.

Sostanzialmente i pm meneghini avevano chiesto di non riconoscere i figli delle tre coppie, un'azione però bloccata dal tribunale civile. E proprio contro questa azione adesso la pm Rossana Guareschi, col coordinamento anche del procuratore Marcello Viola, ha formulato i reclami.

Nel documento viene ricordata la sentenza numero 237 del 2019 della Corte Costituzionale che "ha riaffermato il principio secondo cui allo stato nel nostro ordinamento è escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso". Nell'atto la Procura milanese cita anche "i principi univoci dettati, a partire dal 2019 dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità".

Nei giorni scorsi, dopo l'annullamento dell'atto che riconosceva il figlio di una coppia omosessuale, il sindaco Sala aveva fatto sapere che "l'amministrazione comunale valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano". "Si tratta - aveva spiegato il primo cittadino - di una coppia di uomini che hanno effettuato la gestazione per altri negli Stati Uniti, e di tre coppie di donne" - proprio quelle per cui l'intervento era stato bloccato dal tribunale civile - "che hanno effettuato la procreazione medicalmente assistita in altri stati europei e hanno partorito a Milano. Le loro situazioni sono molto diverse. Nel caso della coppia di uomini, il tribunale si è allineato alla posizione della Corte di Cassazione, come era prevedibile, e ha annullato la registrazione dell'atto di nascita nella parte in cui si menziona anche il padre 'intenzionale' e non biologico del minore".