Post sessista su Kamala Harris, Statale Milano sospende professore

La decisione di sospendere il professore per un mese, sospendendogli anche lo stipendio, è stata presa dal Cda della Statale che si è tenuto venerdì 14 maggio

Niente stipendio per un mese e una sospensione per lo stesso periodo di tempo. È la 'pena' inflitta dal Dda dell'Università Statale di Milano nei confronti del professore Marco Bassani. Il docente di Storia delle dottrine politiche aveva postato sulla sua pagina Facebook, lo scorso novembre, un commento sessista sulla neo eletta vice presidente americana Kamala Harris.

Bassani aveva postato una foto di Kamala con la scritta (tradotta dall’inglese): "Sarà una ispirazione per le giovani ragazze dimostrando che se vai a letto con l’uomo giusto, potente e ammanicato, allora anche tu puoi essere la vice di un uomo con la demenza. È come la storia di Cenerentola". Un post pubblico rimosso poche ore dopo, ma gli screenshot dei lettori non gli avevano lasciato scampo.

Un post che aveva provocato polemiche e per questo l'università aveva deciso di intraprendere un procedimento disciplinare. La decisione di sospendere il professore per un mese, sospendendogli anche lo stipendio, è stata presa dal Cda della Statale che si è tenuto venerdì 14 maggio.