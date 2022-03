I profughi afghani (tra cui un minore) trovati nel rimorchio di un tir

Quattro persone, di cui una minorenne, sono state soccorse dopo essere state trovate all'interno del cassone di un tir che trasportava pneumatici. Questo l'unico riparo che avevano trovato per viaggiare dalla Romania a Villasanta (Mb), dove il conducente si è accorto della loro presenza.

L'autista, un cittadino romeno, non appena si è accorto della situazione sentendo dei rumori provenire dal cassone ha subito allertato il 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri, che aprendo il portellone del camion hanno trovato quattro profughi, tutti di origine afghana, tra cui un minore.

Tutti sono stati sottoposti a un tampone, risultato negativo, e poi accompagnati in caserma per l'identificazione. In corso gli accertamenti per stabilire la loro posizione sul territorio nazionale.

Non è la prima volta che persone in fuga dall'Afghanistan, compresi dei ragazzini, vengono trovati all'interno di camion che trasportano pneumatici lungo la rotta balcanica. Era già accaduto a Caponago (Mb) nell'inverno scorso e poi, recentemente, a Desio (Mb) dove erano stati intercettati e salvati cinque minorenni.