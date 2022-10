I profughi dall'Ucraina a Milano: 9 su 10 accolti in famiglia

Il sistema di accoglienza dei profughi dall'Ucraina, a Milano, ha retto grazie al fatto che 9 profughi su 10 sono stati accolti attraverso la rete delle famiglie e non nelle strutture istituzionali preposte. Lo ha detto l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano Lamberto Bertolé, presentando il dossier statistico sull'immigrazione.

Intanto, da circa un mese l'hub dedicato al primo contatto con i profughi ucraini è stato spostato in via Sammartini 106, mentre dal primo novembre traslocherà ancora, per andare al civico 126 della stessa via, negli spazi di 336 metri quadrati messi a disposizione in comodato d'uso gratuito da Grandi Stazioni. Il nuovo hub sorgerà accanto al centro Sammartini, il 'polo unico' di accesso per i servizi dedicati ai senza dimora, e verrà gestito dalla protezione civile milanese con il supporto di Progetto Arca. Al 30 settembre erano state aiutate 6.700 persone in fuga dall'Ucraina, soprattutto donne (più di 3.500) e minori (più di 2.100). I collocamenti nelle strutture coordinate dalla prefettura erano stati oltre 3.300.

In generale, commentando il dossier, l'assessore ha evidenziato l'importanza di avere "dati e informazioni aggiornati" per evitare di parlare di migrazioni con ideologia e approssimazione. "Noi - ha aggiunto - abbiamo il dovere di approfondire, perché i fenomeni sociali di lunga durata vanno affrontati in modo pragmatico ed efficace".