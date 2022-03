Ucraina, Sala avverte: "Dovremo prepararci ad una accoglienza massiva"

"Al di là della tragedia di quello che succede in Ucraina, che è la cosa più rilevante, noi dovremo prepararci a un'accoglienza massiva, e probabilmente con tanti minori con grandi disagi di varia natura". Lo ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia al Giardino dei Giusti di come la metropoli lombarda si stia preparando ad accogliere i profughi ucraini.

"È una tragedia che toccherà tutti. Stiamo gestendo con la prefettura, e faremo il punto nei prossimi giorni, la vicesindaca Scavuzzo è operativa su questa questione - ha aggiunto -. È difficile valutare se gli arrivi saranno così tanti o no. Il punto è fare un censimento di tutte le strutture pronte all'accoglienza in funzione anche della tipologia di arrivi".

Nel frattempo i primi bambini malati oncologici dell'Ucraina sono atterrati all'aeroporto di Milano Linate. Il volo con a bordo i piccoli pazienti, accompagnati dai familiari, è stato coordinato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Altri bimbi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Un’equipe formata da una decina di medici del Fatebenefratelli, insieme al primario di pediatria Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni e attuale consigliere di minoranza, si sta preparando a partire per l’Ucraina a prendere bambini e pazienti oncologici per poi ospitarli in ospedale.