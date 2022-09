Si sposta in via Sammartini l'hub per l’orientamento dei profughi ucraini

L’hub dedicato al primo contatto e all’assistenza dei profughi ucraini che arrivano in città per fuggire dalla guerra, finora ospitato negli spazi di via Mortirolo, da domani si sposterà temporaneamente in via Sammartini 106. A partire dall’1 novembre ci sarà poi il trasferimento definitivo in via Sammartini 126, negli spazi di 336 metri quadri messi a disposizione dell’amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito da parte di Grandi Stazioni.

Il nuovo hub sorgerà, in accordo con Prefettura e Protezione Civile Regionale, accanto al Centro Sammartini che funge da polo unico di accesso per tutti i servizi dedicati ai senza dimora. Lo spazio verrà gestito dalla Protezione civile comunale con il supporto di Fondazione Progetto Arca.

L’hub, operativo dal marzo scorso, ha supportato circa 6.700 persone - soprattutto donne (oltre 3.500) e minori (oltre 2.100) - aiutandole a trovare una collocazione presso le strutture coordinate dalla Prefettura (oltre 3.300 collocamenti), fornendo informazioni e provvedendo a un primo screening sanitario.