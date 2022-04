Profughi dall'Ucraina, a Milano ne stanno arrivando 150 al giorno

I profughi ucraini possono richiedere la tessera sanitaria alle Ats, anche se sprovvisti di visto in area Schengen, in quanto persone con protezione umanitaria. Lo rende noto la direzione generale welfare di regione Lombardia, chiarendo alcuni dubbi sul punto. Una volta avuta la tessera, potranno scegliere il medico di famiglia o pediatra e ottenere le stesse prestazioni sanitarie dei cittadini italiani, in particolare per la prescrizione di medicinali e dispositivi medici a carico del servizio sanitario nazionale.

I profughi con la tessera sanitaria presenteranno in farmacia la ricetta dematerializzata prescritta dal medico, e la farmacia erogherà il medicinale secondo le stesse regole per i cittadini italiani. "La sanità lombarda è impegnata a garantire e facilitare l'accesso alle cure primarie per i profughi fuggiti dalla guerra, alle tante mamme e ai loro bambini che hanno necessità di visite pediatriche", ha detto Letizia Moratti, vice presidente della regione e assessora regionale al welfare.

A Milano arrivano circa 150 profughi ucraini al giorno. Lo ha reso noto Lamberto Bertolé, assessore alle politiche sociali del comune, venerdì pomeriggio. "Settembre - ha aggiunto - è un obiettivo importante perché inizia il nuovo anno scolastico e dovremo essere in grado di dare risposta ai minori, che rappresentano il 40 per cento delle persone arrivate". Il sindaco Beppe Sala, intervenendo a sua volta venerdì sull'argomento, ha spiegato che "ad oggi ce la facciamo perché le famiglie danno un grande aiuto. Ora riusciamo a gestire gli arrivi ma, con questi numeri, tra due o tre mesi ci sarà qualche problema".