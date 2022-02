La Lombardia si prepara ad accogliere i profughi ucraini. Attivate le Ats e gli ospedali

Sono in arrivo anche in Lombardia i rifugiati di guerra dall'Ucraina, martoriata dall'invasione russa. La direzione welfare della regione ha quindi scritto una lettera a tutte le Ats, alle Asst, agli Irccs e ad Areu per predisporre l'accoglimento dei rifugiati, alcuni dei quali avranno certamente bisogno di assistenza sanitaria. Questo in attesa delle indicazioni che verranno dalla protezione civile.

In dettaglio, le Ats devono prepararsi, insieme alle Asst e Irccs, per la somministrazione di vaccini covid, morbillo-parotite-rosolia, difterite-tetano-pertosse e verificare le scorte per i test della tubercolosi, nonché le convenzioni attive per l'acquisto di questi test. Ed inoltre prepararsi, sempre con le Asst e Irccs, per l'invio di pazienti negli ospedali, mappando le risorse locali e verificando il personale a disposizione per il supporto sanitario necessario.

Alle Asst è chiesto di verificare le scorte dei vaccini e la capacità di erogazione, nonché le relative convenzioni attive per l'acquisto (ad eccezione del vaccino covid, su cui la gestione è in capo alla regione). Areu rimane, infine, il riferimento per le situazioni di emergenza anche per quanto riguarda i profughi.