Ucraina, Sala: "I primi bambini arrivano lunedì e martedì, pronti ad accoglierli"

Tra lunedì e martedì arriveranno i primi profughi ucraini a Milano. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm, aggiungendo che ad arrivare saranno bambini e persone fragili. "Sarà un gran lavoro ma noi faremo tutto quello che c'è da fare, in accordo con la prefettura e gli enti che accoglieranno", ha spiegato il sindaco di Milano.

Sala ha poi aggiunto di essere consapevole che tante madri e nonne sono già partite verso i confini, soprattutto tra Ucraina e Romania, per poter prendere i bambini: "Ci sarà il tema di natura legale dei ricongiugimenti" da risolvere, ha commentato, aggiungendo che poi i bambini "non andranno semplicemente accolti, ma bisogna che siano inseriti in percorsi educativi e formativi".

Alcuni di coloro che arriveranno avranno bisogno di assistenza medica e verranno indirizzati in vari ospedali a seconda della loro situazione specifica.