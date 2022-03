I pediatri lombardi che andranno a prendere i bambini malati dall'Ucraina

Un gruppo di pediatri e neonatologi sta per partire dalla Lombardia fino al confine ucraino per favorire il trasporto a Milano di bambini e ragazzi che necessitano di cure e ricovero in un ospedale. Lo ha annunciato, martedì mattina, l'assessora al welfare Letizia Moratti, illustrando in generale quello che la regione sta mettendo in atto per accogliere i profughi dal paese, martoriato dalla guerra di Putin. Il via libera deve ora arrivare dal ministero degli esteri, il cui segretario generale è già stato informato.

L'équipe di medici (pediatri e neonatologi) è stata organizzata insieme a Luca Bernardo, consigliere comunale di Milano e direttore della casa pediatrica del Fatebenefratelli. I medici partiranno per il confine in modo da coordinare l’assistenza e il trasferimento di profughi bambini che necessitano ricovero e cura".

I posti letto già pronti in ospedale

Per il momento, nella casa pediatrica sono disponibili dodici posti letto per i bambini più altri dodici per i loro genitori, con la possibilità di accertamenti medici, visite e vaccinazioni. Altri quindici posti letto (inclusi sei in isolamento) saranno resi disponibili al più presto nella stessa struttura, mentre quindici posti di neonatologia sono riservati a neonati fisiologici, a cui si aggiungono sei posti per neonati che necessitano di cure intermedie e quattro per la terapia intensiva neonatale.

Infine alcuni 'covid hotel' verranno convertiti in centri di accoglienza per profughi ucraini con l'assenso della regione. Si tratta di cinque hotel a Milano, due a Bergamo e uno a Varese. "Un gesto di doverosa solidarietà ed accoglienza per coloro che fuggono da una guerra scatenata in Europa", il commento di Letizia Moratti.