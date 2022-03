Stanno per arrivare 450 profughi ucraini a Milano

Una carovana di 10 pullman con 450 profughi ucraini arriverà a Bresso, alle porte di Milano, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo. Si tratta di persone - quasi tutti donne e bambini - in fuga dalle regioni di Cernivtsi e di Ivano-Frankivs'k (in particolare dalle città di Kolomya e Storozynec) nell'ovest del Paese, vicino al confine con la Romania.

La missione umanitaria è stata coordinata dall'associazione europea Italia-Ucraina Maidan. Tre bus sono stati messi a disposizione dal gruppo Colombini di San Marino, gli altri 7 da filantropi milanesi, che vogliono restare anonimi. Il costo della spedizione, secondo quanto appreso da MilanoToday, sarebbe di poco inferiore ai 350mila euro.

"La quasi totalità delle 450 persone in arrivo - fa sapere Fabio Prevedello, il presidente onorario dell'associazione europea Italia-Ucraina Maidan - sa già dove andare: si appoggeranno o dai parenti che già vivono in Italia o in strutture come un'abbazia vicino Chivasso, nel Torinese. Si sparpaglieranno quindi tra Piemonte e Lombardia".

A Milano potrebbero arrivare fino a 40mila profughi ucraini

A Milano potrebbero arrivare circa 40 mila profughi ucraini. Il numero è frutto di una stima, ma la città è "pronta all'accoglienza", ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del nuovo Centro Milano Donna in via Fleming nel pomeriggio di venerdì 11 marzo.

40 mila persone significa dieci volte il numero massimo di profughi che la città si è trovata a gestire nei massimi momenti di crisi. Questo perché i numeri della migrazione ucraina sono epocali. "Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha detto in un incontro con i sindaci che si può ipotizzare di avere due rifugiati ogni ucraino che oggi c'è qui, perché magari portano un figlio o un nonno - ha detto Sala -. Su Milano città metropolitana ne abbiamo 22 mila, potrebbero arrivarne sulle 40 mila, ma non lo sappiamo, quindi conviene gestire collaborativamente e un passo alla volta".