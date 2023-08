L'abbonamento gratuito di Autoguidovie per i profughi ucraini

I rifugiati ucraini continueranno a viaggiare gratuitamente, almeno per un anno, sui mezzi di Autoguidovie, gestore del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in varie realtà attorno a Milano. Per poter usufruire di questa agevolazione, i rifugiati dovranno necessariamente recarsi agli infopoint di Crema, Pavia e San Donato Milanese per ottenere una tessera gratuita annuale obbligatoria.

"Abbiamo provato a rispondere con un contributo concreto nel nostro ambito di competenza alla situazione emergenziale a cui abbiamo assistito", ha detto Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie: "Considerata la continuità del flusso migratorio della popolazione ucraina verso il nostro Paese e l’esigenza di reagire con la costituzione di un progetto più articolato e che abbracciasse un più ampio spettro di viaggiatori, è nato lo speciale abbonamento 'Welcome to Italy'. Proprio per lo scopo sociale con cui è stato creato, l’intento è che vada a supporto di tutte quelle comunità deboli che in futuro dovessero necessitarne".

Dall'inizio della guerra, 175mila ucraini (soprattutto donne e bambini) si sono rifugiati in Italia, di cui quasi il 20% (32mila persone) in Lombardia. Fino a ora, Autoguidovie ha loro concesso la circolazione gratuita sui propri mezzi a fronte dell'esibizione di un documento. Ora arriva l'abbonamento per rendere "più strutturata, chiara e visibile l'accoglienza".