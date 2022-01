Le scuole di Milano che verranno sistemate con i fondi del Pnrr

Nove scuole di Milano partecipano al bando sull'edilizia scolastica recentemente pubblicato da Regione Lombardia, una 'manifestazione d'interesse' propedeutica per accedere ai fondi messi a disposizione dell'Unione europea (Pnrr). Lo rende noto Palazzo Marino. Lo stanziamento complessivo dei nove progetti è stimato in più di 76 milioni di euro.

Per quattro progetti sono già stati aperti i bandi del ministero dell'istruzione. Il primo riguarda la scuola primaria di via Muzio 5, con lavori per un milione e 450 mila euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico e antincendio delle due palestre. Il secondo progetto riguarda la demolizione, bonifica e ricostruzione della scuola media di viale Sarca 24, con lavori per 12 milioni e 460 mila euro. Il terzo progetto verte sulla scuola primaria di via Anselmo da Baggio: i lavori consistono nella riqualificazione del refettorio e del centro cucina, per circa un milione di euro. Infine la demolizione, bonifica e ricostruzione del polo per l'infanzia di via Reni 1, per quasi cinque milioni di euro.

Per gli altri si attende la pubblicazione dei bandi. Il primo progetto riguarda un edificio in viale Rimembranze di Lambrate, da risanare per destinarlo a uso scolastico (lavori per 10 milioni e 800 mila euro). Il secondo la scuola primaria Rodari di via Bottelli, da restaurare e adeguare alle varie norme (lavori per 9 milioni e mezzo di euro). Il terzo consiste nel restauro della scuola primaria Ciceri-Visconti di via Palermo (lavori per 13 milioni e mezzo di euro). Il quarto e il quinto riguardano la demolizione, bonfiica e ricostruzione della scuola primaria di via Massaua (lavori per quasi 9 milioni e mezzo di euro) e della scuola media di via Pescarenico (lavori per 13 milioni e 200 mila euro).

I progetti che verranno

Ai nove progetti presentati si aggiungeranno altri interventi: la demolizione, bonifica e ricostruzione delle due scuole dell’infanzia in via Rimini e via Sant’Abbondio con realizzazione di nuovi poli dell’infanzia (importo complessivo stimato di 12 milioni di euro), la prosecuzione della progettazione della scuola media di via Pizzigoni (lavori per 16 milioni di euro), ed infine la demolizione e ricostruzione della scuola primaria di via Vallarsa, per circa 10 milioni di euro. Per questo progetto si attende l'esito di un concorso di progettazione, che sarà avviato dall'amministrazione e che confluirà negli interventi finanziati dal Pnrr.

"Corsa contro il tempo"

"Una corsa contro il tempo in cui abbiamo lavorato per le candidature che permetteranno a Milano di accedere ai fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’edilizia scolastica. Un’occasione importante per la nostra città e per tutta la comunità educativa e scolastica. Sono soddisfatta della qualità e della rapidità del lavoro fatto finora: tempi stretti, progetti e atti amministrativi complessi e la necessaria attività sul territorio, resa possibile anche da un grande lavoro di confronto con i municipi che abbiamo avviato fin dal mese di novembre", il commento di Anna Scavuzzo, vice sindaca e assessora all'istruzione.

Lavori in via Strozzi riprendono a febbraio 2022

"Un rinnovato impulso sulla scuola da oltre 110 milioni di euro, che integra quanto già in essere per manutenzioni ordinarie e straordinarie e che prosegue l’impegno profuso in questi anni: finalmente posso dire che anche i lavori per la scuola primaria di via Strozzi nel municipio 6 riprenderanno con il mese di febbraio. Vogliamo cogliere tutte le opportunità disponibili che ci permettano di perseguire l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’offerta educativa e scolastica in tutti i municipi della città, rendendo gli ambienti dedicati alla scuola sempre più adeguati alle esigenze di chi vi lavora, studia, cresce. E certamente il Pnrr è un’occasione da sfruttare al meglio, senza perdere il ritmo impresso ai cantieri già avviati in città", conclude Scavuzzo.