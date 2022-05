Incendio Torre dei Moro, due archistar firmano i progetti per la ricostruzione

Due notissimi architetti dietro altrettanti progetti per il futuro della Torre dei Moro, il grattacielo distrutto da un incendio lo scorso 29 agosto. A firmare, pro bono, le opere, Stefano Boeri e Alfonso Femia.

I piani per la ricostruzione, che verrebbero appunto realizzati a titolo gratuito, sono stati introdotti sabato 14 maggio in Regione Lombardia durante un incontro con gli abitanti del palazzo. "Io, come altri architetti, ho donato un'idea - le parole di Boeri -, un progetto per pensare a una nuova vita per la torre di via Antonini". "Qualsiasi cosa gli abitanti di questa torre sfortunata decideranno - ha sottolineato l'archistar - per noi sarà un segno di attenzione e disponibilità". "Abbiamo pensato a un edificio verde che dia il segno della rinascita", ha spiegato Boeri immaginando "che le due vele, che poi sono state parte dell'origine dell'incendio, siano invece coperte da alberi e foglie - ha aggiunto Boeri - conservando però quella fisionomia dell'edificio e aumentando la superficie dei balconi".

"La prima cosa che bisogna capire - ha affermato Alfonso Femia - è che qualsiasi progetto sarà un progetto pubblico, che appartiene alla città. (...) Mi piacerebbe che questa possa essere un'occasione civile straordinaria". La Torre dei Moro, ha aggiunto l'architetto, "entra in un contesto di rigenerazione tra i più importanti d'Europa. E quindi è importante che questo edificio assuma anche questo tipo di ruolo".

“Credo che Milano non possa permettersi di avere un edificio così ridotto quando ad un chilometro di distanza ci sarà una manifestazione come le Olimpiadi. Auspichiamo di rientrare nel nostre abitazioni ristrutturate prima del 2026 e, se possibile, già nel 2025 - ha commentato a margine dell'evento, Mirko Berti, rappresentante del comitato ‘Rinascita Antonini 32' -. La situazione è seria: almeno il 40% degli appartamenti è finora risultato irrecuperabile e purtroppo è un numero che potrebbe anche aumentare. Tutto dipenderà dalle verifiche dei periti e dei professionisti che abbiamo nominato per mantenere sicura la torre e verificare l’impiantistica danneggiata e lo stato effettivo dell’edificio. Al momento i ritorni sono negativi". "Non è detto - ha messo in luce Berti a proposito dei piani delle due archistar - che questi siano i progetti definitivi. Sarà l’assicurazione a decidere e i fondi arriveranno dalla polizza di incendio e scoppio che il nostro edificio ha e che vale circa 26 milioni di euro".

Attualmente, come comunicato durante l'iniziativa in Regione, 40 delle famiglie residenti nella Torre hanno trovato alloggio sul mercato libero; 20 si trovano senza una soluzione abitativa stabile; due sono alloggiate in un residence e altre da amici o parenti. Una ventina di nuclei familiari, inoltre, ha fatto domanda per le case di Regione Lombardia e Comune. All'incontro a Palazzo Lombardia ha partecipato anche il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto, attento alla vicenda da mesi, che ha detto: "Abbiamo dato un'ottima prova di coesione tra istituzioni, governo, Prefettura, Comune e Regione anche con le famiglie dei condomini che sono state sempre presenti ai nostri lavori (...). Abbiamo cercato di fare in modo che i vari livelli di governo operassero ciascuno con le proprie competenze con ordine e dandoci scadenze precise". Durante l'iniziativa si è svolta una performance delle musiciste di 'Pomeriggi musicali' e, grazie a Mondadori, Rcs, De Agostini e Scf Società Consortile Fonografici, alle famiglie residenti nell'edificio sono stati consegnati centinaia di libri e cd.