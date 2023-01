Piscina, auditorium e un parco della scienza a Bovisa: il progetto firmato Renzo Piano

Un centro di scienza e innovazione, ma anche uffici, palestre e piscina nell'area dove sorgevano alcune delle industrie di Bovisa. Questo il progetto firmato Renzo Piano, che è stato presentato al Politecnico di Milano.

L'intervento dovrebbe coprire una superficie complessiva di 32 ettari, di proprietà del Comune di Milano (23,4 ettari) e del Politecnico di Milano (9.1 ettari). L'ateneo grazie alla realizzazione del masterplan, chiamato Bovisa-Goccia, potrebbe ampliare il proprio campus con la realizzazione di un parco scientifico e un polo dell’innovazione con aree dedicate a servizi per gli studenti, per le imprese e per i cittadini.

L'area denominata 'La Goccia' è oggetto del masterplan dell’architetto Renzo Piano e costituisce la futura estensione dell’attuale campus Bovisa di Polimi. Adiacente a questa zona è il Parco dei Gasometri, dove le due strutture (un tempo, appunto, gasometri) saranno trasformate in uffici, sale meeting, una piscina, palestre, laboratori e un auditorium. L'università ha incaricato Viva consulting di seguire tutte le fasi di ingegneria acustica necessarie all'intervento di riqualificazione urbana del Parco dei Gasometri.