A che punto è la metrotranvia, la nuova linea di 14 chilometri con 25 fermate

La consegna delle aree interessate dal progetto per la realizzazione della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano, attraversando 8 comuni, da Seregno al Parco Nord, era avvenuta lo scorso 15 marzo. E attualmente in Brianza sono stati allestiti cantieri a Seregno e a Desio.Il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, sottolineando la necessità di ridurre i disagi per le imprese, è stato fatto durante un incontro tenutosi fra città metropolitana di Milano e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con l’associazione territoriale Confcommercio dell’alta Brianza.

All’incontro, promosso proprio da città metropolitana, hanno preso parte la consigliera delegata alle infrastrutture della città metropolitana Daniela Caputo, l’ingegner Matteo Colombo di Mm - direttore dei lavori della metrotranvia -, il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, e il segretario di Confcommercio dell’alta Brianza, Simone Errico.

"Nel corso della riunione sono state illustrate le cantierizzazioni attive e le relative criticità emerse", spiegano da Confoommercio. Sono inoltre state analizzate le fasi del progetto, si è discusso del cronoprogramma – che verrà aggiornato - e si è parlato dell’impatto dei cantieri per la viabilità. "Da parte di Confcommercio è stata manifestata la necessità di avere una situazione aggiornata per informare le imprese del territorio: ad oggi, nei comuni di Desio e Seregno, sono presenti i cantieri per la rimozione dei binari esistenti, ma non sono in corso lavori. Incidono l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperire mano d’opera", si legge in una nota dell'associazione.

“L'attenzione verso le imprese presenti su tutta l'asse interessata dai lavori della metrotranvia è la nostra priorità”, le parole di Marco Barbieri. "Per questo abbiamo chiesto a città metropolitana garanzie sull’avanzamento dell’opera e ribadito la necessità di ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali in prossimità dei cantieri".

Il progetto: 25 fermate e 14 km di tracciato attraverso 8 comuni

Il progetto per la nuova metrotranvia è comunque ormai fatto. Poco più di 14 chilometri di tracciato, 8 comuni coinvolti e 25 fermate: per arrivare a Milano dalla Brianza ci vorrà meno di un'ora. E il primo viaggio sarà possibile non prima di tre anni con una stima di termine lavori a 38 mesi. L'opera prenderà il posto della dismessa tranvia extraurbana Milano Desio, con prolungamento a Seregno stazione. È prevista la demolizione del dismesso impianto tranviario, con il rifacimento integrale dell'attuale struttura di armamento e trazione elettrica oltre all’installazione dell’innovativa tecnologia impiantistica e di segnalamento.

Nella prima parte, da Parco Nord a Paderno Dugnano località Calderara, quasi 8 km, sarà a doppio binario mentre una seconda parte della linea, da Calderara a Seregno FS, poco più di 6 chilometri, sarà a singolo binario con raddoppi agli incroci. Le fermate saranno 25, poste a una distanza di circa mezzo chilometro e situate tra Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio, Seregno.

Dalla stazione di Seregno partiranno e arriveranno corse - tram bidirezionali di nuova acquisizione - da e per Milano Maciachini M3 con un tempo di viaggio di 58 minuti. Dal centro di Desio a Milano Maciachini il tempo di viaggio sarà di 45 minuti. La velocità commerciale della linea - tenendo conto dei tempi tecnici e delle soste per le fermate - è stimata in di 20 Km/h.

La linea è in grado di soddisfare una frequenza massima di 10 minuti nell’ora di punta tra Paderno Dugnano e Seregno, mentre non presenta vincoli alla frequenza di passaggio tra Paderno Dugnano e Milano. Al momento sono previsti tram ogni 5 minuti nella fascia di punta nella tratta tra Milano e Paderno e tram ogni 10 minuti nella fascia di punta e 30 minuti nella fascia di morbida nella tratta tra Paderno e Seregno.