Un parco da 14mila metri quadri, hotel e uffici: così cambia l'Idroscalo

Un hotel a quattro stelle, poi un parco e palazzi direzionali (nei quali ci sarà il nuovo quartier generale di Sea). Il nome in codice è Lad, Linate airport district, ed è una nuovo pezzo di Milano che verrà costruito in riva all'Idroscalo. Non verrà consumato neanche un metro quadro di suolo perché tutto verrà realizzato nell'area attualmente occupata dal parcheggio multipiano e da altri edifici obsoleti. Le nuove costruzioni avranno inoltre un’impronta a terra inferiore a quelle che verranno demolite, permettendo così di realizzare ampi spazi di connessione e giardini con circa 14mila metri quadri di verde urbano.

L'obiettivo del progetto è "rigenerare un luogo che finora ha vissuto come spazio di servizio e per il quale la presenza dell’Idroscalo non dovrà più rappresentare un mero limite fisico, ma un’occasione di creare valore, bellezza e opportunità di sviluppo", si legge in una nota diffusa da Sea.

Il concept progettuale - elaborato dalla divisione Development di Costim con lo studio di architettura Tectoo - mira a valorizzare la presenza dell’acqua nel contesto urbano, mettendo l’accento sulla natura e sulla qualità e fruibilità degli spazi anche grazie al sistema di percorsi ciclabili e pedonali intervallati da piazze pubbliche e luoghi di aggregazione. Tutti gli edifici saranno a basso impatto ambientale e saranno certificati secondo gli standard di sostenibilità Leed e Well.

Per il momento non è stata fornita né una stima dei costi, né quando sarà terminato il progetto. Entro la fine del 2024, tuttavia, dovrebbero terminare le attività preliminari del cantiere, cioè le demolizioni degli edifici esistenti e la bonifica dell'area.

"Il Linate airport district completa il restyling di Linate - ha affermato Armando Brunini Ceo di Sea Milan Airports -. Milano ha un aeroporto che raggiunge i massimi standard di qualità che l’industria offre e riqualificando le aree del sedime verranno migliorate le funzioni e i servizi a supporto dell’attività aeroportuale con un duplice vantaggio. Possiamo offrire a coloro che lavorano in aeroporto spazi lavorativi moderni e funzionali e a tutti i cittadini ampi spazi verdi direttamente collegati all’Idroscalo".

"La riqualificazione dell'area di Linate non sarebbe davvero completa se non si desse una nuova opportunità di sviluppo agli spazi in disuso che costeggiano l'Idroscalo – ha commentato il Sindaco della Città Metropolitana di Milano Giuseppe Sala –. Per questo il Linate airport district è un progetto di rigenerazione urbana interessante: metterà a disposizione di tutti i cittadini, a cominciare dagli utenti e dai lavoratori dell'aeroporto, nuovi servizi e aree verdi".