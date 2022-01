Strade più strette e piste ciclabili: come cambierà via Crema a Milano

Marciapiedi larghi quasi 10 metri, carreggiate molto più strette (3 metri e mezzo) metri e una pista ciclabile senza cordoli. Sono gli aspetti principali della ristrutturazione di via Crema che rientra nel più vasto progetto di riqualificazione dello spazio pubblico da piazza Treno a Porta Romana in vista del nuovo quartier generale di A2a.

Il mercato del venerdì, secondo il progetto ancora provvisorio, non verrà spostato da via Crema, come era stato invece paventato negli scorsi mesi, suscitando proteste da parte degli ambulanti. È quanto emerso nel pomeriggio di mercoledì nel corso della commissione consiliare congiunta commercio e rigenerazione urbana a Palazzo Marino. La modifica del progetto consentirà non solo di mantenere gli stalli del mercato, ma anche di aumentare il numero delle bancarelle che da via Crema nord proseguiranno oltre il sagrato della chiesa Sant'Andrea fino a piazza Trento, per tutto l'asse di via Crema sud. La riqualificazione della carreggiata prevede per il giorno del mercato settimanale la rimozione dei dissuasori della sosta per consentire il posizionamento delle bancarelle.

Per quanto riguarda la mobilità il progetto prevede i due sensi unici contrapposti da via Piacenza a Porta Romana e da via Piacenza a Piazza Trento, l'introduzione di piste ciclabili disegnate sul marciapiede largo quasi 10 metri. Mentre le carreggiate verranno ridotte a 3.50 metri per consentire il passaggio dei residenti in via Crema a velocità rallentata.

Il progetto definitivo arriverà in primavera e si avvierà poi la gara di evidenza europea. I cantieri, invece, partiranno nella primavera 2023.

Una problematica ancora da affrontare è quello dello spostamento del mercato durante i lavori di rifacimento della via. "Per quanto riguarda invece la procedura di spostamento durante i lavori, non abbiamo ancora affrontato totalmente l'argomento, ma la commissione commercio, preposta, si riunirà a breve per decidere insieme agli ambulanti come e dove spostare le bancarelle", ha spiegato l'assessore al Commercio Alessia Cappello.

"Abbiamo sollevato le nostre istanze nei mesi scorsi e siamo stati ascoltati. Il Comune ha accettato le nostre modifiche. Il mercato ha senso solo se ha continuità commerciale lungo uno stesso asse", ha commentato invece Giacomo Errico Presidente - Associazione Provinciale Esercenti Ambulante di Milano Lodi Monza e Brianza. A sollevare perplessità invece è stato il consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, nuovo presidente della commissione mobilità attiva: "Se l'itinerario ciclabile anche solo per un giorno a settimana diventa inaccessibile ai ciclisti a causa della presenza del mercato, questo non può più essere considerato un itinerario per chi lo utilizza per spostamenti di lavoro".