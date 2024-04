Festa scudetto Inter, arriva il via libera della Lega calcio: spostata la partita contro il Torino

È quasi tutto pronto per la festa scudetto dell’Inter. La Lega calcio ha accolto la richiesta del club nerazzurro di spostare la partita contro il Torino a San Siro a domenica. Il match si disputerà non più sabato 27 aprile alle 15, ma il 28 alle 12.30, conseguentemente cambia data la festa per la seconda stella da cucire sulla maglia.

Il motivo che ha spinto l’Inter a chiedere un cambiamento di calendario è stato uno solo: avere più tempo a disposizione nel pomeriggio per festeggiare con i fan a bordo del bus scoperto. Se il match si fosse disputato sabato alle 15 si sarebbe chiuso intorno alle 17, rendendo più complicata la parata per le vie della capitale lombarda. L’inter, invece, voleva tingere il centro di Milano con i propri colori già dopo pranzo.

Il corteo previsto per martedì era già stato spostato a causa del maltempo. Le previsioni meteo per domenica non sono rosee: potrebbe piovere, soprattutto al mattino. Al pomeriggio, invece, è previsto un timido sole, giusto in tempo per la festa col bus scoperto.