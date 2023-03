M1 fino a Bettola, ennesimo stop. La protesta del sindaco di Sesto

Ennesimo slittamento dei lavori per prolungare la linea M1 del metrò milanese verso Sesto San Giovanni e Monza-Bettola. Lo rende noto il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano, che da consigliere metropolitano ha presentato un'interrogazione nell'assise che, qualche anno fa, ha preso il posto della provincia. "Questa mattina ho depositato un'interrogazione in consiglio metropolitano sull’ennesimo slittamento dei lavori per il prolungamento della linea M1", afferma il primo cittadino del secondo comune più popoloso del Milanese dopo il capoluogo, accusando il sindaco Giuseppe Sala di "indifferenza verso i cittadini dell'area metropolitana".

In un primo tempo, la data di fine lavori era stata indicata per il 2024, ma l'impresa che sta conducendo i lavori avrebbe chiesto la risoluzione del contratto "alla luce - secondo Di Stefano - dei ritardi dovuti alle mancanze di Milano e di MM". Uno stop che porterà, commenta il sindaco di Sesto, "nuove lungaggini burocratiche e disagi verso i cittadini del Nord Milano". Secondo Di Stefano, Sala sarebbe portatore di "una visione milanocentrica, che fa da freno all'area metropolitana che si compone di realtà in piena espansione".