Arrivano i soldi: la metro di Milano più vicina al prolungamento

"Buco" colmato. Martedì sera, in commissione bilancio al Senato, è stato approvato un emendamento al disegno di legge Coesione che mette a disposizione 18 milioni di euro fino al 2019 per prolungare la metropolitana rossa da Sesto fino a Monza Bettola. I soldi serviranno a coprire gli extra costi dell'opera e si aggiungono ai 20 milioni previsti dalla Legge Obiettivo, portando così a 38 milioni di euro l'investimento totale per gli extra costi di un cantiere che è ormai infinito.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione Bilancio del nostro emendamento. Si tratta di un intervento concreto, possibile grazie al ministro Salvini, che ringraziamo per l’attenzione dimostrata: il completamento della M1 è un tassello che il territorio aspetta da tempo e sarà fondamentale anche per cominciare i lavori del prolungamento della M5, dunque uno step importante per i collegamenti tra Milano e Monza e Brianza. Per la Lega è come sempre prioritario garantire la mobilità dei cittadini con servizi all’altezza, competitivi e vicini alle loro esigenze", ha esultato il senatore lombardo Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama e primo firmatario dell’emendamento.

La lilla, appunto. L'11 giugno scorso il consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha preso atto dell’ultima proposta di progetto di prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano fino a Monza, che interessa i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Monza e Cinisello Balsamo con quattro fermate: Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln e Bettola, dove ci sarà l’interscambio con il prolungamento della M1. E di pari passo alla lilla, la M1 cresce anche nell'altra direzione, verso i quartieri a ovest dell'attuale capolinea di Baggio. Nelle scorse settimane palazzo Marino ha infatti pubblicato il bando europeo per i lavori, il primo passo verso l'apertura dei cantieri. "L'importo è di oltre 433 milioni di euro. L’inizio delle opere è previsto nel 2025 e la durata sarà di 5 anni e mezzo", aveva annunciato il comune. La linea crescerà di 3,3 km e potrà contare sulle fermate di Parri-Valsesia, Baggio e Olmi.