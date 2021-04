A Milano si pensa di prolungare la metro fino a Paullo

Prolungare la linea della metropolitana di Milano (almeno) fino a Paullo. È quanto chiedono i sindaci delle città Metropolitana di Milano che nel pomeriggio di sabato 24 aprile si sono riuniti attorno a un tavolo. All'incontro hanno partecipato esponenti politici di diversa estrazione politica, sia delle forze di governo che di opposizione. "Un segnale di unità d'intenti forte", precisano dalla città Metropolitana con una nota.

I sindaci, concretamente, chiedono di affidare ai tecnici di MM la progettazione del prolungamento MM3, con un mandato chiaro: studiare una soluzione su ferro che arrivi sino a Paullo e che consenta di prolungare il trasporto pubblico anche oltre, fino a Crema.

"Questa decisione – commenta la vice sindaca metropolitana Arianna Censi – era attesa da tempo e, come i sindaci hanno sottolineato, avrà sicuramente ricadute positive per i comuni, per l’ambiente e per la vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini che da sempre premiano scelte amministrative orientate alla sostenibilità e al green: verso l’ambiente ci orienta l’Europa con il Recovery fund, verso l’ambiente si muovono gli Amministratori locali".